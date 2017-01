Terrorofrene gravlagt

Verden

Det er hjerteskjærende bilder verden blir vitne til når pårørende gravlegger og sørger over sine døde etter massakren i Istanbul nyttårsaften.

26 år gamle Elias Wardini fra Libanon var en av mange terrorofre fra Istanbul-angrepet som ble båret til graven tirsdag.

Mandag ble kisten til han og tre andre unge libanesere som ble drept i terrorangrepet i Istanbul nyttårsaften, tatt imot av Libanons statsminister Saad Hariri.

Første venninnetur

39 mennesker ble drept i angrepet, mange av dem unge mennesker fra Midtøsten. Tirsdag ble mange av dem gravlagt.

Ofrene kom fra Libanon, Israel, Saudi-Arabia, Jordan, Irak, Tunisia, Marokko, Libya, Frankrike, India, Canada, Russland, Tyskland, Belgia og Syria for å feire nyttår på den eksklusive nattklubben.

Layan Nasser, en 18 år gammel arabisk jente fra Israel, var på sin første tur uten familien da hun ble drept. Hun var sammen med tre venninner, og faren forteller at han hadde advart henne mot å reise på grunn av sikkerhetsbildet i Tyrkia.

– Jeg var veldig bekymret for denne reisen, men hun insisterte på å reise sammen med vennene sine, forteller Zaher Nasser til den israelske TV-stasjonen Kanal 10.

Forvrengt islam

Flere tusen deltok i Nassers begravelse i Tira nord for Tel Aviv, der både butikker, banker og offentlige kontorer holdt stengt.

Den lokale imamen Abdul Rahman Kashoa snakket i sin tale om hvordan ekstremister forvrenger islam.

– Det finnes ingenting som kan rettferdiggjøre dette, sa han til AFP etterpå.

Ekstremistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen i Islamabad og oppgir at den var svar på Tyrkias militære angrep på IS i Nord-Syria.

Tyrkisk politi har pågrepet minst tolv etter angrepet, men gjerningsmannen skal ikke være blant dem.

(NTB)