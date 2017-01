Verden

Ifølge Soylu avverget tyrkiske sikkerhetsstyrker 313 terrorangrep som var planlagt av den kurdiske PKK-geriljaen i året som gikk, samt 22 som var planlagt av den ytterliggående islamistgruppa IS.

Det ble tatt beslag i 247 sprengladninger og 23 bilbomber, og 23 mennesker som planla selvmordsaksjoner ble pågrepet i 2016, opplyste Soylu i den tyrkiske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Terrorfaren har økt betydelig de siste månedene, medga innenriksministeren, som opplyste at hele 80 angrep er avverget de siste tre månedene.

Tyrkia pågrep i fjor over 3.500 mennesker som mistenkes for å ha bånd til IS, blant dem drøyt 1.500 utenlandske statsborgere.

Sikkerheten er skjerpet betydelig, blant annet på flyplasser, tog- og busstasjoner og offentlige kommunikasjonsmidler, ifølge Soylu.

Dette har ikke vært nok til å forhindre en rekke store terrorangrep det siste halvåret, senest nyttårsaften da 39 mennesker ble drept i et angrep mot en nattklubb i Istanbul

Tyrkiske myndigheter ønsker nå å videreføre unntakstilstanden som ble innført etter kuppforsøket i juli i fjor med ytterligere 90 dager, opplyste statsminister Binali Yildirim tirsdag.

