Tar kampen mot falske nyheter

Verden

Nå går Tyskland til kamp mot falske nyheter, som de mener kan true valg i flere europeiske land som går til valgurnene i år.

En koalisjon av Angela Merkels sentrum-høyre parti CDU og venstrepartiet SPD arbeider for å få på plass en lov mot fenomenet. Tyskland vil nå be Facebook fjerne falske nyheter fra feeden innen 24 timer. Hvis ikke, får sosiale medier-giganten en klekkelig bot, ifølge EU Observer.

Frykter påvirkning av valg

Som Dagsavisen skrev i forrige uke, advarte også EU-kommisjonen mot at utfallet av vårens viktige europeiske valg kan bli påvirket av usanne nyheter.

Det høyrevridde, amerikanske nettstedet Breitbart, som er kjent for å spre denne type nyheter, får deler av æren for å ha sikret Donald Trump bred oppslutning i USA. Under valgkampen fikk også fiktive nyheter om at Trump ledet på meningsmålingene spredning gjennom sosiale medier.

Gir Facebook ansvaret

Falske nyheter er et omstridt begrep, som for alvor dukket opp etter Brexit-avstemningen og Trumps valgkampanje. Kort sagt handler det om å skrive artikler der man vet at innholdet er feil, men gi det ut for å være vanlige nyheter.

– Målet er å skape informasjonskaos, slik at folk begynner å tvile på hva som faktisk er sant, sier Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hans-Petter Nygård-Hansen, ekspert på kommunikasjon og PR, tror fenomenet bare vil øke i omfang. Det krever tiltak, mener han.

– Dette er et spørsmål om samfunn og demokrati. Som samfunn er vi ikke tjent med at borgerne går rundt og tror på nyheter som er usanne, sier han.

Fiktiv sak

Eksperten viser til at Norges mest delte sak i 2016 var, ifølge nettstedet Helt Digital og tall fra Storify, en fiktiv forskningsnyhet fra den norske nettsiden Eavisa. Avisen skrev følgende artikkel: «Forskning: Kvinner som gjør ALT husarbeid er de lykkeligste!». Saken er nå oppe i over 209.000 delinger. Nettstedet, som skriver på sine nettsider at de har 800.000 besøkende i måneden, understreker at de er en humor- og satireside og at dette kommer tydelig fram for leseren.

– Det er en håpløs beskrivelse at vi har til hensikt å spre falske nyheter. Vi driver humor og satire, sier Joakim Elling Johansen, daglig leder i Predeco Gruppen til Dagsavisen.

– Dere må få inn mange annonsekroner når dere har skrevet Norges mest leste sak?

– Inntektsmessig var vi i underkant av en million i 2015, sier Johansen.

Usikker på lov

Ekspert Nygård-Hansen er usikker på om løsningen for å bekjempe falske nyheter er å legge ansvaret på Facebook, som sier at de kun er en distributør av nyheter og benekter at de er et mediehus. Medieviter Kalsnes tror ikke et lovforslag er veien å gå.

– Det minner litt om «sannhetsministerier» slik vi kjenner dem fra Øst-Europa og det tidligere Sovjet. Arbeidet med å verifisere informasjon og finansiering av falske nyhetsnettsteder er viktigere, mener medieforskeren.

Leser bare tittel

Falske nyheter finnes over hele verden:

I Makedonia gikk et nettsted fra ukjent til kjent. Forretningsmodellen var å skrive falske nyheter om USAs presidentkandidat Hillary Clinton.

– Før Brexit finansierte Leave-kampanjen annonser på britiske busser der de hevdet at pengene som Storbritannia sparte på å være medlem av EU, skulle gå inn i det britiske helsevesenet, sier Kalsnes.

Slik folk leser nyheter, er de stadig mindre opptatt av om den kommer fra Aftenposten eller Dagsavisen, og hvem avsenderen av nyheten er, mener Nygård-Hansen.

– Folk leser ofte bare tittelen, før de kommenterer i kommentarfeltet eller deler saken. Dermed sikrer de at denne type nyheter får økt spredning gjennom sosiale medier, uavhengig om der er sanne eller ikke. Det er en ny utvikling, som har blitt forsterket etter Trump. Det blir viktigere at sakene engasjerer enn at de er sanne, sier eksperten.

Facebook lover nå Tyskland at de vil vurdere å rapportere falske nyheter og merke innhold som er bekreftet som falske.

– Tyskland er et stort marked for Facebook. Jeg er usikker på om de er villig til å gjøre lignende tiltak på et lite marked som Norge, sier Nygård-Hansen.