Syrias befolkning endres

JAFFA (Dagsavisen): – Det er ingen tvil, Assad ønsker å drive så mange sunnimuslimer som mulig ut av Syria. Det overveldende flertallet av flyktningene er også sunnimuslimer. Syria vil aldri igjen være det samme, sier Tarek, en grafisk designer fra Damaskus.

Han er selv kristen og flyktning i Berlin.

– Assads mål i Syria er å skape en ny demografisk balanse, der nettopp sunnimuslimene ikke lenger utgjør det store flertallet, sier han til Dagsavisen.

Begrepet sunnimuslim betegner i utgangspunktet en religiøs tilhørighet, men i Midtøsten beskriver begrepet gjerne også en gruppe-identitet, uavhengig av dybden av ens religiøsitet.

Våpenhvile

Russland og Tyrkia forsøker i disse dager å stabilisere en våpenhvile. Tyrkia søker ikke lenger å velte president Assad, noe som svekker opprørernes posisjon dramatisk. Terrorangrep i Tyrkia kan være et forsøk på å svekke undergrave våpenhvilen i Syria. Men nå har Assad overtaket. Og han lover å gjenvinne kontrollen over hele landet. Spørsmålet er hva som er igjen og hva slags land Syria kan bli.

Tallene fra slagmarken er nedslående. Før borgerkrigen startet i 2011, levde rundt 21 millioner mennesker i Syria, rundt 74 prosent av dem sunnimuslimer. Kristne utgjorde i overkant av 10 prosent av befolkningen. Mens alawittene, minoriteten som Assad selv kommer fra og som dominerer landet, kun utgjorde få prosent.

Fem år senere er Syria et annet land. Over 12 millioner mennesker er på flukt, en katastrofe av historiske proporsjoner. «Kun» 2.5 millioner flyktet for eksempel fra Rwanda under folkemordet i 1994. Under halvparten av Afghanistans befolkningen flyktet under krigen med Sovjetunionen, over halvparten av syrerne allerede flyktet.

Til sammenlikning er antall drepte i Syria mer enn dobbelt antallet drepte i atomangrepene mot Hiroshima og Nagasaki. Tallene er så høye at gjennomsnittlig forventet levealder i Syria plutselig har falt med 20 år, fra 75.9 i 2010 til 55.7 i 2014, ifølge en FN-rapport.

Gjensidig mistenksomhet

Med blodbadet i Syria er ikke bare limet og tilliten som er nødvendig for en framtidig sameksistens borte. Nå hersker gjensidig mistenksomhet mellom sunniflertallet og minoritetene. I nabolandet Libanon, som har vært gjennom en opprivende, men mindre blodig borgerkrig, er de etniske og religiøse skillelinjene fremdeles sterke, over 25 år senere.

Med halvparten av befolkningen på flukt, er det langt færre mennesker igjen i Syria. Landet har gjennomgått enorme demografiske forandringer.

Med millioner av migranter fra Syria som stort sett er sunnier, og massive massakre av sunnier i Syria, er den demografiske balansen allerede i endring i landet, skriver professor Josef Olmert ved at USC-universitetet i Sør-Carolina i Huffington Post.

Assads fokus på sunnimuslimene har lenge vært mobiliseringsargumentet for ekstreme islamister i Europa.

– Ikke bevisst

Men kke alle er overbeviste om at de demografiske forandringene er bevisste.

– Det var i sunnidominerte områder at kampene utspilte seg. Da er det naturlig at sunnimuslimer rømmer. Assad er en blodig slakter, men jeg tror ikke han har forsøkt å forandre demografien, sier professor Moshe Maoz, en Syria-ekspert ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem.

– Men det er ingen tvil om at han vil sørge for at alawittene, hans egen lille minoritet, vil kontrollere alle nøkkelposisjoner også i framtiden. Likevel er det for enkelt å snakke kun om alawittene. I praksis er Syrias regime en slags allianse av minoriteter, også mange kristne støtter seg til ham, mot sunniflertallet, sier professor Maoz til Dagsavisen.

Tross hjelpen fra Russland, Iran og den libanesiske Hizballah-geriljaen har Assad gjenerobret kun 40 prosent av Syria. Men han kontrollerer over 70 prosent av de gjenværende innbyggerne. De store landområdene under kurdisk eller islamistisk kontroll er langt tynnere befolket.

Bedre blir det ikke av at sjiamuslimske fremmedkrigere i Damaskus har overtatt eiendommer og overtatt områder som tidligere var sunnimuslimske. Den sjiamuslimske Hizballah-geriljaen fra Libanon bemanner i disse dager veisperringer inne i Damaskus.

– Menneskene i Damaskus er fortapte, redde og splittet, sier Khalil Mugdad til Syria Direct, en velrennomert nyhetstjeneste drevet av flyktninger i Amman.

– Men det er ingen tvil om at sjiamuslimer blir bosatt i Damaskus og andre syriske byer. Folk i Damaskus vet hva som skjer, men de kan ikke gjøre noe, for de er livredde, sier han.