Stilte kritisk spørsmål til Le Pen – ble kastet ut av pressekonferanse

Verden

En fransk journalist ble torsdag kastet ut av en pressekonferanse med Marine Le Pen, lederen for ytre høyre-partiet Nasjonal front.

Den franske politikeren og presidentkandidaten er for tiden under etterforskning av EU-parlamentet for å ha brukt EU-midler til å betale ansatte i eget parti.

Da journalisten, som var ledsaget av et team fra den franske TV-kanalen TF1, stilte Le Pen et spørsmål om disse anklagene, ble han brutalt ført bort av sikkerhetsvakter, skriver The Guardian.

Nasjonal front tar avstand

En person fra TV-teamet filmet seansen. I videoopptaket blir journalisten dyttet ut av døren av to vakter mens han holder mikrofonen opp mot Le Pen.

– Jeg er akkreditert, du kan ikke hindre meg i å spørre Fru Le Pen et spørsmål, sier journalisten i opptaket.

– Du har truet en politimann, svarer en av vaktene.

En talsperson for Nasjonal front sier ifølge samme kilde at partiet «på ingen måte er ansvarlig» for at journalisten ble ført bort fra pressekonferansen, og anklager de lokale sikkerhetvaktene for å stå bak den brutale bortvisningen.

I 2015 ble den samme journalisten reddet fra en fiendtlig gruppering som omringet ham og kamerateamet under den tradisjonelle 1. mai-markeringen til Nasjonal front.

Nekter å betale tilbake

EU-parlamentet har beordret Le Pen til å tilbakebetale 300.000 euro, i overkant av 2,5 millioner norske kroner, som angivelig skal ha blitt brukt til å lønne ansatte ved parlamentet etter påstander om at pengene i stedet er blitt brukt til å betale en personlig sikkerhetsvakt og medlemmer av Nasjonal fronts partigruppe i Paris.

Le Pen har nektet å betale tilbake pengene. Nå risikerer hun å bli trukket i sin egen lønn som parlamentsmedlem.