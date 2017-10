– Sprer seg i regionen

Verden

I hele Europa, men særlig i Russland, Aserbajdsjan og Armenia, er det et sterkere press mot LHBTI-personer, sier Mina Skouen, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen.

– De russiske lovene som forbyr propaganda av såkalte ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige spredte seg i en periode både i Øst-Europa og andre steder. De er ikke vedtatt mange steder, men debatten rundt disse lovene gjør seg fortsatt gjeldende mange steder. Nasjonal identitet og nasjonal stolthet framstilles som uforenlig med LHBTI-rettigheter, sier hun.

– Putin ønsker å fremstå som en sterk russisk leder, som ikke lar seg diktere av et såkalt «Gayropa», ifølge Skouen, som ser hvordan propagandalovene har ringvirker i regionen.

Ledere spiller på homofobi og transfobi for å styrke egen posisjon og støtte i befolkningen.

– Både i Ukraina, Moldova, og Georgia, selv i land der de er kritiske til Russland, er det viktig for politikere å synliggjøre at de ikke gir etter på såkalt «europeisk» påvirkning, som er synonymt med bedre vilkår for LHBTI-personer, sier hun.

De første loven mot homo-propaganda ble vedtatt i 2006, men det var etter at Putin kom tilbake som president i 2012 og OL i Sotsji i 2014 at angrep på LHBTI-personer skjøt fart for alvor, ifølge rådgiveren.