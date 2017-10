Verden

Det historiske og svært kontroversielle vedtaket i dag i regionalforsamlingen i Catalonia vil bli erklært ulovlig av den spanske grunnloven, og vil ikke bli akseptert av den spanske regjeringen eller EU. Men den har kastet landet og regionen ut i dyp krise og et ukjent terreng.

Spanias regjering innfører nå på sin side direkte styre i Catalonia – også dette historisk – etter en avstemning i det spanske senatet fredag.

Statsminister Mariano Rajoy manet umiddelbart til ro, og sier lov og orden må bli opprettet.

Dypt splittet

Vedtaket i Catalonias forsamling ble gjort med 70 stemmer for, ti imot og to blanke, mens representanter for de tre partiene Sosialistpartiet, Partido Popular og Ciudadanos forlot kammeret før avstemningen fant sted.

Utenfor forsamlingen jublet tusener av uavhengighetsforkjempere i Barcelona – men befolkningen i regionen er dypt splittet i spørsmålet, og målinger viser et flertall mot løsrivelse.

Avgjørelsen vil dermed gjøre frontene hardere enn noen gang, både internt i Catalonia og mellom Catalonias uavhengighetsforkjempere og regjeringen i Spania.

Direkte styre

Den spanske regjeringen vil nå for første gang i landets historie å ta i bruk artikkel 155, som innebærer direkte styre fra Madrid av regionen Catalonia.

Dette innebærer trolig følgende:

Catalonias president Carles Puigdemont blir fjernet

Nye regionale valg i Catalonia holdes

Spanske myndigheter tar over kontrollen over politi, byråkrati, finanspolitikk og offentlig kringkasting i Catalonia.

– Ikke valg

Spanias statsminister Mariano Rajoy la i går i sin tale til senatet skylden på Catalonias president Carles Puigdemont for at situasjonen har eskalert.

– Han, og bare han, er skyld i at grunnlovens paragraf 155 aktiveres, sa Rajoy.

– Etter min mening er det ikke noe alternativ, sa statsministeren.

Rajoy høstet stående applaus fra senatorene mens han talte.

Harde fronter

Situasjonen har eskalert dramatisk på få uker, etter at Catalonia holdt folkeavstemning 1. oktober, en avstemning den spanske regjeringen sa var ulovlig i henhold til den spanske grunnloven. Carles Puigdemont signerte etter det en symbolsk erklæring om uavhengighet, men utsatte å formelt erklære uavhengighet – han ba i stedet om dialog med Spanias regjering. Den spanske regjeringen ba da igjen klarhet i om hvorvidt Catalonias regjering hadde erklært uavhengighet. Catalonia har ikke gitt et tilfredsstillende svar på dette sett fra Madrids øyne, og den spanske regjeringen har derfor advart om at bruken av artikkel 155 vil bli konsekvensen.

Det var ventet at Puigdemont torsdag skulle skrive ut nyvalg i Catalonia for å søke nytt mandat av befolkningen og skyve unna Madrids iverksetting av direkte styre. Men dette skjedde ikke, da Pugidemonts samarbeidspartnere i koalisjonen ikke ville støtte dette. Dermed ble situasjonen ytterligere skjerpet.

Dypt splittet

Kun 43 prosent av katalanerne deltok i folkeavstemningen fordi mange som er imot uavhengighet boikottet den – dermed ble grunnlaget for resultatet svært tynt, selv om 90 prosent av dem som deltok, stemte for uavhengighet.

Situasjonen har ført til at flere selskaper har flyttet ut av Catalonia, fordi de mener den økonomiske usikkerheten er blitt så stor.