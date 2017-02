Verden

Storbritannias statsminister Theresa May kan være trygg på å få flertallet med seg når Underhuset i dag skal stemme over et lovforslag om artikkel 50, som formelt starter utmeldingen av EU. Men flere representanter vil stemme imot, blant dem Liberaldemokratene og Det skotske nasjonalistpartiet (SNP).

Også flere representanter fra Labour er ventet å stemme imot, til tross for leder Jeremy Corbyns anmodning om å stemme for artikkel 50.

Les også: Vant mot regjeringen

Skotsk press

Regjeringen ville opprinnelig iverksette artikkel 50 uten å gå via parlamentet, men ble saksøkt for dette, og tapte i Høyesterett i forrige uke. Dermed får britiske parlamentarikere diskutere og stemme over den viktigste politiske beslutningen i Storbritannia på mange tiår.

Statsminister Theresa May er imidlertid ikke kvitt det skotske problemet: førsteminister Nicola Sturgeon fra SNP i Skottland har gitt signaler om at hun gir May en tomåneders frist til å komme skottene mer i møte på brexit-spørsmålet.

Et klart flertall av skotske velgere stemte mot brexit, og SNP, som dominerer kraftig i skotsk politikk, ønsker frigjøring fra Storbritannia men fortsatt medlemskap i EU.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ny skotsk avstemning?

Når Storbritannia nå likevel skal ut av EU ønsker Sturgeon fortsatt skotsk medlemskap i det indre markedet. Men dette har statsminister Theresa May avvist.

Mays kunngjøring om at britene vil ha en såkalt hard brexit, der de også trer ut av det indre markedet, har i enda større grad ført til at Sturgeon mener Storbritannias regjering handler fullstendig mot skotske interesser. Det har økt sannsynligheten for at SNP vil prøve på en folkeavstemning nummer to om løsrivelse fra Storbritannia, selv om flertallet stemte nei til dette i september 2014.

Sturgeon hinter nå om at det kan være aktuelt å kunngjøre en slik folkeavstemning dersom ikke May kommer skottene mer i møte i forbindelse med brexit-prosessen. Sturgeon sier ukene fram til artikkel 50 utløses i mars, er helt avgjørende.

– Jeg vil gjøre det som trengs for å beskytte Skottlands posisjon. Tiden er i ferd med å renne ut i denne prosessen, sa Sturgeon i et intervju med BBC mandag.

SNP skal holde partikonferanse i slutten av mars, og dette kan være en anledning for at Sturgeon kunngjør en ny skotsk folkeavstemning, skriver avisen The Independent.

Dette vil likevel være en stor sjanse å ta for Sturgeon, og det vil derfor sitte langt inne, siden det ifølge målinger fortsatt ikke er flertall for skotsk uavhengighet fra Storbritannia.

Innen mars

Debatten i Underhuset begynte i går, og skal fortsette i dag før avstemningen er ventet i kveld. Dersom Underhuset vedtar forslaget, går det videre til Overhuset, som er ventet å komme med en avgjørelse innen 7. mars. Regjeringen ønsker å iverksette artikkel 50 innen utgangen av mars.

Les også: Skotske nasjonalister reiser seg