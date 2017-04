Verden

– Vi trenger et valg, og vi trenger det nå, sier Theresa May.

Med noen få minutters kunngjøring utenfor Downing street overrasket hun i dag de fleste med å annonsere at hun ber om nyvalg 8. juni.

– Den eneste måten å sikre stabilitet og sikkerhet i årene framover er å holde dette valget, og å be om deres støtte til de valgene jeg må ta, sa May.

Dermed er Storbritannia igjen kastet ut i politisk spenning – midt oppi forberedelsene på å gå ut av EU.

Storm rundt brexit

– Modig og riktig, sier Mays forgjenger og partikollega David Cameron.

Også Labours leder Jeremy Corbyn ønsker nyvalget velkommen.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad sier tidspunktet var overraskende.

– Det var mye som talte for et nyvalg, men jeg trodde ikke det ville komme på denne siden av sommeren, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder, til Dagsavisen.

Det er brexit-spørsmålet som er årsaken til nyvalget. May vil sikre seg et mandat fra folket til den veien ut av EU hun har valgt. May tok over etter folkeavstemningen i fjor sommer, og har valgt en «hard brexit» der Storbritannia vil gå ut av det indre markedet.

– Brexit vil bli det viktigste temaet, men dette vil ikke bli et omvalg om brexit, tror Mustad. Parlamentet har allerede stemt for artikkel 50 om utmelding av EU.

May satser på å utnytte momentum for Det konservative partiet, som på en måling fra YouGov nå leder med over 20 prosentpoeng foran Labour: De konservative har 44 prosent oppslutning, Labour 23 prosent og Liberaldemokratene 12 prosent.

– Skal man tolke målingene er det ikke sjanse i havet for Labour. Men valg er valg, og kortene er kastet opp igjen, sier Mustad.

Splittet

May pekte på at Labour har truet med å stemme mot den endelige avtalen med EU, og at Liberaldemokratene og Det skotske nasjonalistpartiet er innbitt imot utmeldingen av EU. May mener de andre partiene svekker Storbritannias forhandlingsposisjon vis-à-vis EU.

– I dette øyeblikket, som er av enorm betydning, bør vi ha enighet her i Westminster. I stedet er det splittelse, sa Theresa May, som viser til parlamentet i Westminster.

– Splittelse i Westminster vil minske mulighetene til å få suksess ut av EU-forhandlingene, sa May.

Snudde

Egentlig skulle ikke neste valg holdes før i 2020. Storbritannia endret under tidligere statsminister David Cameron valgloven, slik at man har faste perioder på fem år mellom hvert valg. For å avvike fra dette kreves støtte med to tredels flertall i parlamentet. Det vil May få, siden Labour har sagt det støtter et nyvalg.

May har tidligere sagt at det ikke kom på tale med valg før 2020. Nå har hun gjort en full snuoperasjon.

Den velkjente valgforskeren John Curtice tror May risikerer at sjansespillet ikke er like vellykket som hun håper, og at det er mulig at ledelsen på målingene kan skrumpe inn.

Men han understreker at det er opposisjonen som har de største problemene rundt brexit-spørsmålet.

– Det er splittelse innen Det konservative partiet, men opposisjonen er sannsynligvis enda mer splittet på temaet. Hun regner trolig med at så lenge dette er den sentrale saken, vil ikke Labour være i stand til å kjempe for en effektiv alternativ posisjon, sier Curtice til BBC.