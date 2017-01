Sidestiller USA med Honduras

Verden

Generalsekretæren i organisasjonen CIVICUS, som overvåker forholdene for sivilsamfunn over hele verden, plasserer USA i selskap med Burundi, Honduras, Filippinene og Tyrkia som land der folks muligheter for å organisere seg, protestere eller ytre seg mot myndigheter, er i ferd med «å lukke seg raskt».

– Smitteeffekt

Generalsekretær i CIVICUS, Dhananjayan Sriskandarajah, velger å trekke fram utviklingen i USA når han oppsummerer forholdene for sivilsamfunn verden over på nettstedet Open Democracy.

– Dette betyr at mulighetene for borgerne er begrenset og blir verre i store deler av verden, inkludert i noen land der man minst venter det. Smitteeffekten til andre land kan ikke undervurderes, skriver Sriskandarajah.

I organisasjonens årlige klassering, havner USA i kategorien der sivilsamfunnets plass i samfunnet er «innsnevret». Det innebærer at staten gjør strammer inn grunnleggende menneskerettigheter, som retten til å organisere seg, demonstrere og til å ytre seg kritisk. Organisasjonen mener den negative utviklingen startet under Obamas presidentperiode, og forventer at den nå fortsetter under Trump.

Økende press

CIVICUS peker på at Trump viser lite respekt for ytringsfriheten, og angriper pressefriheten gjennom en selverklært «krig» mot mediene. I Obamas presidentperiode kritiseres politiet for overdreven maktbruk mot Black Lives Matter-bevegelsen, som demonstrerte mot politivolden mot afroamerikanere, og mot demonstranter som protesterte mot en oljeledning som skulle bygges i indianerreservatet Standing Rock.

Ifølge CIVICUS bor 3,2 milliarder av verdens befolkning i land der folks muligheter for å organisere seg eller protestere mot egne myndigheter er under økende press eller i ferd med å lukke seg helt. Kun 16 av 134 land ansees som åpne samfunn, der sivilsamfunnet kan jobbe uten hindringer. Blant dem er Norge.

Innskrenkning av folks muligheter til å protestere skjer samtidig som folk har rekordlav tillit til politiske institusjoner verden over. Gir ikke stater folk mulighet til å lufte disse frustrasjonene og formulere egne politiske ønsker, vil tallet på sosiale konflikter bare øke, tror generalsekretæren i CIVICUS.