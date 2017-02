Schwarzenegger til Trump: – Hvorfor bytter vi ikke bare jobb?

Verden

Ordkrigen mellom action-helten Arnold Schwarzenegger og president Donald Trump begynte etter at Trump gjestet det kristne debattforumet «National Prayer Breakfast» torsdag morgen. Underveis i talen sin, brukte Trump anledningen til å erte Schwarzenegger for dårlige seertall i kjendis-utgaven av «The Apprentice» – serien som gjorde Trump selv berømt, skriver The New York Times.

– De ansatte en stor, stor filmstjerne, Arnold Schwarzenegger, til å ta min plass, og vi vet hvordan det gikk, sa Trump.

– Seertallene gikk rett i dass, fortsatte presidenten.

Svarte på tiltale

Minutter senere la Schwarzenegger ut en 15 sekunder lang video på sin Twitter-konto hvor han foreslår å bytte jobb med Trump.

– Hei Donald, jeg har en god idé. Hvorfor bytter vi ikke bare jobb? Så kan folk endelig sove godt om natten igjen, sier han i videoen.

Trumps pressesekretær, Sean Spicer, uttalte i etterkant av Trumps tale at kommentaren ikke var vondt ment.

– Han mente det som en godhjertet kommentar, og hvis du ser på helheten av det han sa, er det vakkert, sa Spicer i et møte med pressen etterpå.

Ikke første gang

Dette er imidlertid ikke første gang Trump langer ut mot Schwarzenegger. Etter skuespillerens første opptreden på «The Apprentice» forrige måned, var Trump raskt ute på Twitter: «Wow, seertallene er lagt ut og Arnold Schwarzenegger ble ødelagt», skrev presidenten i begynnelsen av januar.

Schwarzenegger svarte med å legge ut en video av seg selv der han leser fra tidligere president Abraham Lincolns innsettelsestale. «Jeg ønsker deg lykke til og håper du vil jobbe like hardt for ALLE amerikanere som du har gjort for seertallene dine», skrev Schwarzenegger på Twitter.