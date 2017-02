SAS har fått beskjed: Innreiseforbudet er opphevet

Verden

Flere flyselskaper sier personer som omfattes av innreiseforbudet, igjen kan sjekke inn på flyginger til USA. Qatar Airways opplyste lørdag formiddag at personer som har vært rammet av det amerikanske innreiseforbudet, igjen har lov til å fly med selskapet til USA.

Dommeren i Washington

Også Air France, Swiss Air og EgyptAir opplyser lørdag at alle passasjerer med gyldige reisedokumenter er velkommen til å sjekke inn på flyginger til USA.

Det skjer etter at en dommer i delstaten Washington fredag utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet, som gjelder for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

SAS har fått beskjed

Etter en del forvirring har SAS nå fått beskjed om at innreiseforbudet er opphevet. Det meldte Ritzau ved 14.30- tiden lørdag. SAS opplyste tidligere lørdag at de ikke hadde fått ny informasjon fra amerikanske myndigheter eller IATA etter at en dommer i delstaten Washington midlertidig tilsidesatte det amerikanske innreiseforbudet fredag.

– Uklarheter

I Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.

– Ettersom det fortsatt er visse uklarheter omkring innreisereglene, må vi be passasjerer som er usikre, kontakte den amerikanske ambassaden for å få beskjed om de kan reise til USA eller ikke, skriver pressetalskvinne Charlotte Holmbergh Jacobsson til NTB.