Russland vil ikke utvise amerikanske diplomater

Verden

Russlands president Vladimir Putin vil ikke svare på USAs straffetiltak med å utvise amerikanske diplomater.

– Vi kommer ikke til å skape problemer for amerikanske diplomater. Vi kommer ikke til å utvise noen, sier Putin i en uttalelse.

Gjengjeldelse

– Vi forbeholder oss retten til gjengjeldelsestiltak. Vi planlegger våre neste steg i å reparere russisk-amerikanske forbindelser basert på politikken til administrasjonen til Donald Trump, sier Putin videre.

Putin betegner USAs straffetiltak som «uvennlige og provoserende skritt som tar sikte på å ytterligere undergrave de russisk-amerikanske forbindelsene».

– Jeg inviterer alle barn av amerikanske diplomater i Russland til nyttårsfeiring i Kreml, sier Putin også i uttalelsen.

Ville utvise

Tidligere fredag sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov offentlig at han anbefalte Putin å utvise 35 amerikanske diplomater som et svar på de amerikanske straffetiltakene.

– Vi kan selvfølgelig ikke la denne typen fornærmelser forbli ubesvart. Gjensidighet danner grunnlaget for diplomati og internasjonale relasjoner, sa Lavrov.

Beskjeden fra Lavrov var et svar på at USAs torsdag kunngjorde en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland som straff for at landet skal ha forsøkt å blande seg inn i den amerikanske valgkampen. Blant annet fikk 35 russiske diplomater 72 timer på seg til å forlate USA.

Ifølge Sky News avviser Lavrov beskyldningene om at Russland har forsøkt å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget. Utenriksministeren kaller beskyldningene for «grunnløse».

– Etterretningsformål

Torsdag kveld ble det også kjent at to eiendommer i New York og Maryland, som ifølge USA brukes til russiske etterretningsformål, blir stengt. Ifølge Lavrov blir de to eiendommene brukt som feriested for barn, og han gjorde narr av ideen om at byggene var «spionleire».

Russlands utenriksdepartement har på sin side svart med å foreslå å forby amerikanske tjenestemenn i Russland bruk av et feriehus utenfor Moskva, samt en annen eiendom i hovedstaden som brukes av amerikanske diplomater.

CNN meldte tidligere fredag at russiske myndigheter også ville stenge en internasjonal skole i Moskva, men dette har Russlands utenriksdepartement avvist.

«Hvil i fred»

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev mener det er beklagelig at båndene mellom de to landene er svekket, og skrev «hvil i fred» til Obamas administrasjon fredag.

– Det er beklagelig at Obamas administrasjon, som begynte sin periode med å styrke båndene mellom landene, avslutter sin periode på et anti-russisk vis. RIP, skrev den russiske statsministeren på Twitter.

RIP står for «rest in peace», hvil i fred på norsk.

Obama går av som president 20. januar. (NTB)