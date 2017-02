Romanias regjering opphever korrupsjonsdekret

Verden



Statsminister Sorin Grindeanu har opphevet dekretet, opplyser regjeringen i en uttalelse søndag ettermiddag.

Det var etter fem dager med masseprotester at den sosialdemokratiske regjeringen lørdag ga etter for folkets krav. Da lovet Grindeanu i en hastig innkalt pressekonferanse å oppheve vedtaket som avkriminaliserer enkelte typer korrupsjon.

Varsler nye protester

Dekretet som ble innført sist onsdag, satte sinnene i kok blant hundretusenvis av rumenere. Selv om Grindeanu lørdag lovet å oppheve dekretet, samlet flere hundre mennesker seg søndag formiddag på Seiersplassen i Bucuresti, som har vært sentrum for masseprotestene denne uka.

Folkemengden er ventet å vokse, for flere tusen demonstranter var på vei i busser fra utkanten av hovedstaden. Om meldingen om opphevelsen av dekretet søndag ettermiddag vil sette en demper for de varslede protestene, er ikke sikkert. Mange av demonstrantene har lovet å fortsette å protestere med krav om at regjeringen går av.

Flere hundre tusen

Lørdag demonstrerte anslagsvis 330.000 mennesker på landsbasis, ifølge rumensk fjernsyn. Protestbølgen mot den ferske regjeringen er den største siden diktatoren Nicolae Ceausescus fall i 1989.

Regjeringen ble anklaget for å avblåse kampen mot korrupsjon i det fattige EU-landet. Dekretet som skulle ha trådt i kraft 10. februar, innebar at en korrupt tjenestemann bare kunne straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.000 kroner. (NTB)