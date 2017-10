Verden

Flake har tidligere markert seg som en skarp kritiker av president Donald Trump.

Da han i en tale tirsdag varslet at han ikke vil stille til valg i 2018, kom han med et knusende angrep mot ledelsen i Det hvite hus.

– Skjødesløs, skandaløs og uverdig oppførsel unnskyldes med at man sier det som det er. I realiteten er det bare skjødesløst, skandaløst og uverdig.

– Når slik oppførsel utgår fra vår øverste ledelse i regjeringen, er det noe annet, sier Flake og tilføyer at det er farlig for demokratiet.

«Forakt for sannheten»

I talen i Senatet kritiserte Flake det han mener er en «avskyelig forakt for sannhet og verdighet» i politikken og sa han følte en plikt til å kritisere presidenten.

Den 54 år gamle senatoren sa videre at det å «true og gjøre til syndebukk» gjør at USA og Det republikanske parti står i fare for å forvandles til et «fryktsomt, bakstreversk folk».

Senatoren kritiserte videre Trumps Twitter-vaner og var heller ikke nådig med republikanske partikolleger, som han mener tier mens verdiene som gjør USA sterkt, undergraves.

– Politikken kan gjøre oss tause når vi burde snakke, og taushet kan være ensbetydende med medvirkning.

Ordkrig

– Jeg har barn og barnebarn å svare for. Så, herr president, jeg vil ikke være medskyldig eller taus. Jeg kunngjør i dag at min tjeneste for Senatet avsluttes når min periode utløper i begynnelsen av januar 2019, fortsatte Flake.

Det hvite hus' pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders sier Flakes beslutning trolig var fornuftig og mener han uansett ikke har nok støtte til å vinne i mellomvalget i Arizona i 2018. Trump selv har tidligere kalt Flake for «giftig».

Flakes oppsiktsvekkende tale fant sted samme dag som hans partikollega Bob Corker, trappet opp en pågående ordkrig med presidenten. Corker, som leder Senatets utenrikskomité, kalte tirsdag Trump for løgnaktig og anklaget ham for å fornedre nasjonen.

Etter Flakes tale inntok en annen av Trumps skarpeste kritikere, den republikanske veteranen John McCain, som også er senator fra Arizona, talerstolen. McCain takket Flake for tjenesten og kaller ham en kjær venn. (NTB)