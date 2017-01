Republikansk misnøye med Trumps innreiseforbud

Verden

Opplysninger som er kommet fram i dagene etter innføringen, tyder på at mange sentrale republikanere visste lite om presidentordren før den ble undertegnet.

Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, hevder han først fikk vite om innreisenekten for flyktninger gjennom mediene.

– Takk skal dere ha for det, sa Corker i et møte med pressefolk mandag.

Forsvarsminister Jim Mattis fikk vite detaljene i presidentordren omtrent på samme tidspunkt som Trump signerte den, ifølge kilder som nyhetsbyrået AP har snakket med. Det samme gjaldt angivelig John Kelly, ministeren for innenlandsk sikkerhet, og Rex Tillerson, som er utpekt til utenriksminister.

Kommentar: Dagen da latteren døde (Mode Steinkjer)

– Ble opprørt

Mattis ble opprørt over ikke å bli bedre informert, ifølge APs kilder. Tillerson har angivelig sagt til Trumps rådgivere at han ble svært forbauset over ikke å bli tatt med i diskusjonene om innholdet i presidentordren.

Trump selv skal ha innrømmet overfor sine medarbeidere at innreiseforbudet kunne blitt innført på en bedre måte. Samtidig har han anklaget mediene for å overdrive motstanden mot forbudet og hvor mange de berører.

I en Twitter-melding mandag kalte Trump mediene "opposisjonspartiet". Det samme uttrykket ble nylig brukt av Trumps rådgiver Steve Bannon, som også uttalte at mediene for en periode burde "holde munn" og i stedet bruke tiden til å lytte.

Fikk sparken

Trumps presidentordre har stanset USAs program for å ta imot flyktninger for en periode på minst fire måneder. Innreiseforbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er grensene stengt for mange reisende fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen i minst 90 dager.

USAs fungerende justisminister Sally Yates ble mandag avsatt av Trump etter å ha nektet å forsvare innreiseforbudet i retten.

I stedet skal departementet ledes av statsadvokaten Dana Boente inntil Trumps kandidat til justisministerposten, Jeff Sessions, er godkjent av Kongressen.

Demokratene i Senatet er svært skeptiske til en rekke av Trumps ministre, og de fleste av dem er ennå ikke godkjent - noe Trump reagerer sterkt på.

– Når skal Demokratene gi oss justisministeren vår og resten av regjeringen! De bør skamme seg! skrev han på Twitter tirsdag.

– Sviktet regjeringen

Da Trump avsatte Yates, beskyldte han henne for å ha sveket justisdepartementet ved å nekte å innføre et lovlig direktiv.

Selv har Yates forklart at hun ikke er overbevist om at presidentordren er lovlig. Også den fungerende sjefen for USAs grensekontroll og tollvesen har fått sparken, og etterfølgeren lover at de nye innvandringslovene vil bli i iverksatt.

Samtidig har flere republikanere i Kongressen sagt at de mener innreiseforbudet er for omfattende og at det bør endres. John McCain, som har kritisert Trump også i flere andre saker, er én av senatorene som har stilt seg bak denne oppfordringen. (NTB)