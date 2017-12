Rapport: India verdens femte største økonomi i 2018

Verden

India er for tiden rangert som verdens sjuende største økonomi, men vil rykke opp til femte plass i 2018 og tredje plass innen 2032, ifølge den årlige rapporten fra konsulentfirmaet Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Billig energi og en digital revolusjon er det som vil drive den økonomiske veksten i landet, ifølge rapporten.

CEBR spår videre at asiatiske økonomier, inkludert India, Kina og Japan, vil dominere veksten i verdensøkonomien. (NTB)