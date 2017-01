Putins talsmann – Det vil ta måneder å arrangere Trump-møte

Verden

Russlands president Vladimir Putin kommer snart til å ringe Donald Trump etter presidentinnsettelsen i USA, ifølge Putins pressetalsmann.

Et møte er ikke planlagt. Dmitrij Peskov til sier til nyhetsbyrået Tass at det vil heller ta måneder enn uker å få arrangert et møte mellom de to presidentene.

Protokoll

Ifølge TV-kanalen Rossija 1 vil gratulasjonssamtalen foregå i henhold til vanlig protokoll.

Før innsettelsen skrev Russlands statsminister Dmitrij Medvedev på Facebook at han Trumps presidentskap markerer starten på et bedre forhold til USA.

– Vi er klare til å gjøre vårt for at forholdet skal bedre seg, skrev Medvedev og la til at den nylig avgåtte Obama-administrasjonen har gjort forholdet til det dårligste på flere tiår. (NTB)