Prøver igjen mot alle odds

Verden

Over tre måneder etter valget i Tyskland er det fortsatt ikke klart hvem som skal regjere landet de neste årene.

Mye står derfor på spill når kansler Angela Merkels konservative partiallianse CDU/CSU denne helgen begynner sonderinger med Sosialdemokratene (SPD) for å finne ut om storpartiene har grunnlag for å regjere sammen igjen.

Kritisk

Uenigheten er stor på flere politiske områder, blant annet på skatt, innvandring og asyl. Men motstanden særlig hos mange i Sosialdemokratene er minst like stor på grunn av erfaringene partiet har etter flere år i storkoalisjon under Merkel. Merkel styrte en slik storkoalisjon hele forrige periode, og SPD har lidd under juniorrollen partiet har hatt: Mange mener partiene framstår som for like, og at mange velgere derfor ikke så noen grunn til å stemme på SPD ved valget i september. Flere i SPD mener derfor det er bedre for partiet å bygge seg opp som et tydelig opposisjonsparti før neste valg.

Samtidig kaller den dype politiske krisen i Tyskland på ansvarsfølelse og behov for å finne en løsning. Merkel måtte i november gi opp det første forsøket på å danne en regjering, etter at samtalene mellom CDU/CSU, Fridemokratene og De Grønne brøt sammen. Dersom Merkel heller ikke klarer å danne regjering med SPD, er en mindretallsregjering eller et nyvalg eneste alternativer – ingen av dem er gode.

De kritiske røstene innen SPD har vært mange de siste dagene.

– En mindretallsregjering er fortsatt en mulighet, selv om ikke kansler Angela Merkel vil erkjenne det, sa SPD-nestleder Thorsten Schäfer-Gümbel tirsdag, og viste til at utspill fra CDU i det siste får ham til å tvile på viljen til å gå i koalisjon med SPD.

Men verken CDU eller SPD liker tanken på et eventuelt nytt valg, da det kan gi det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD) forsterket oppslutning. Partiet kom inn i Forbundsdagen for første gang etter valget i september, da det ble det tredje største partiet.

Asylstrid

I tillegg til skatt, offentlig forbruk og hvor mye penger man skal bruke spesielt på forsvaret, er asylspørsmål blant de mest brennbare forhandlingssakene.

Det er særlig CSU, som er søsterpartiet til CDU i delstaten Bayern, som er på kollisjonskurs med SPD i asylspørsmål. CSU er mer konservativt enn CDU, og har vært svært kritisk til mottaket av asylsøkere og flyktninger. Blant annet er disse sakene vanskelige, ifølge Der Spiegel:

CSU vil utvide perioden der asylsøkere kun kan få utbetalt et grunnbeløp, fra 15 til 36 måneder.

CSU vil ha obligatoriske medisinske undersøkelser for å fastslå alder hos personer som hevder å være mindreårige.

CSU vil utsette familiegjenforening for enkelte flyktninggrupper.