Politisk strid etter terror

Verden

Debatten om både sikkerhet og innvandring har igjen skutt fart i Tyskland, idet landet går inn i et nytt valgår. Terrorangrepet mot julemarkedet i Berlin har eksponert splittelsen blant Merkels konservative partifeller, og samtidig fått partiet Alternative für Deutschland på ytre høyre til å smi mens jernet er varmt. Angela Merkel stiller til valg for en fjerde periode ved valget som holdes neste høst.

Vil stramme inn

Det er ikke bare Tysklands mottak av over en million flyktninger ifjor som debatteres – kansler Angela Merkel er under press fra mange av sine partikolleger i CDU om å bruke sterkere tiltak for å øke sikkerheten og forebygge terror.

Mens innenriksminister Thomas de Maizière understreker at den tyske livsstilen skal forbli uendret uansett hva som er bakgrunnen og motivet til de ansvarlige for terrorangrepet, ber andre nå om sterkere lut, skriver Politico.

CDU-politikeren Klaus Bouillon, som også er innenriksminister i delstaten Saarland, er blant dem som vil ha innstramming.

– Med de eksisterende lovene kommer vi ingen vei, sier Bouillon til Passauer Neuen Presse. Han vil blant annet ha mindre tette skott mellom politi og etterretningstjeneste. Han vil også senke terskelen for telefonovervåking og ha nye regler for overvåking av meldingstjenester som for eksempel WhatsApp.

Også overvåking i Berlin er på dagsorden: Overvåkingskameraer har vært forbudt på offentlige steder i Berlin, i motsetning til mange andre steder i Tyskland. Lederen for Politiforbundet i Tyskland mener det er «absurd» at overvåkingskameraer ikke er lov, når privatpersoner samtidig blir bedt om å gi fra seg egne videoer som kan si noe om angrepet mandag.

Splid

Immigrasjonsdebatten har vært et tema lenge. Særlig CDUs søsterparti i delstaten Bayern, CSU, har lenge vært kritisk til Merkel, og vil ha en strengere immigrasjonspolitikk.

– Det er feil å si at flyktningkrisen og utviklingen særlig i 2015 ikke har noe å gjøre med mandagens angrep, sier Stephan Meyer i CSU, og vil blant annet ha en utvidelse i antall dager myndighetene kan holde asylsøkere som venter på å bli sendt ut, og tillatelse til å anholde personer som er blitt nektet asyl og som ansees som en fare for sikkerheten.

Den mistenkte tunisieren etter Berlin-angrepet hadde fått avslag på asylsøknaden, men var fortsatt i landet.

Andre i Merkels parti advarer mot å ta over retorikken fra ytre-høyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD), som er på frammarsj. Mange frykter at terrorangrepet mandag vil prege debatten hele neste år før valget, og at AfD vil tjene på det. Denne uka har det vært markeringer mot ytre høyre, der man advarer mot fremmedfrykt.