Optimistisk Hollande

Irakiske sikkerhetsstyrker og deres allierte kommer innen noen uker til å lykkes med å gjenerobre Mosul fra ekstremistgruppen IS, slår Hollande fast.

Men den internasjonale innsatsen for å støtte de irakiske sikkerhetsstyrkene i denne oppgaven må trappes opp, la han til etter mandagens møte med statsminister Haider al-Abadi i Bagdad.

Tidligere mandag besøkte Hollande franske styrker som trener opp irakiske spesialsoldater. Han møtte også sin irakiske kollega Fouad Massoum. Massoum understreket viktigheten av fransk støtte til Irak, både militært og til gjenoppbygging og opplæring.

36 drept

Hollande hevder at kampen mot IS i Irak påvirker sikkerhetssituasjonen i Frankrike.

– Involvering mot terror her i Irak forhindrer også terrorangrep i vårt eget land, sa Hollande, samtidig som den irakiske hovedstaden ble rammet av det tredje terrorangrepet på like mange dager.

36 personer ble drept og 52 såret da en selvmordsbomber utløste en bilbombe på et travelt torg i Sadr-byen i Bagdad mandag formiddag. Mange av ofrene var dagsarbeidere som ventet på å få tildelt jobb.

Ifølge IS-talerøret Amaq har ekstremistgruppen påtatt seg ansvar for angrepet, i likhet med flere lignende angrep i Bagdad den siste tiden.

Nyttårsaften ble 28 personer drept og 53 såret da to selvmordsbombere sprengte seg på et marked i Bagdad.

På årets første dag ble ni personer drept da to selvmordsbombere sprengte seg ved en veisperring i Najaf sør for Bagdad.

Samarbeid

Hollande sa at Frankrike har tatt både politisk og militært ansvar i Irak. For to år siden var landet i en usikker posisjon, men nå har situasjonen endret seg, sa Hollande, som understreket det tette samarbeidet mellom Frankrike og Irak. Det skal fortsette i årene som kommer, la han til.

Senere mandag skulle den franske presidenten besøke ledende tjenestemenn i det irakiske statsapparatet, og besøke den autonome kurdiske regionen i Nord-Irak.

Forsvarsminister Jean-Yves Le Drian er også med på reisen.

Hollande besøkte også Bagdad i 2014.

Mosul-offensiv

Den USA-ledede koalisjonen startet sin innsats i kampen mot IS for to og et halt år siden.

Offensiven for å gjenerobre storbyen Mosul fra IS ble igangsatt 17. oktober, etter at Mosul i to år har vært kontrollert av IS.

Statsminister Abadi sa før jul at han lovet å fjerne IS fra Irak innen nyttår. Slik gikk det ikke. Ekstremistene holder fortsatt stand i byen der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i 2014 erklærte sitt «kalifat». Det er uklart om Baghdadi fortsatt befinner seg i Mosul.

De første to ukene av Mosul-offensiven kom det meldinger om en rekke framskritt mot byens østlige side, men bysentrum er ennå ikke inntatt. Mandag klarte IS-krigere å slå til mot irakiske styrker sør for Mosul. Styrkene måtte trekke seg tilbake fra flere stillinger, ifølge en anonym irakisk tjenestemann.

– Resultatene er der. Daesh er på tilbakegang og slaget ved Mosul er i gang, sa Hollande mandag, som brukte den arabiske betegnelsen på IS.

(NTB)