OPCW: Nervegass funnet på ofre etter Syria-angrep

Verden

Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

Konklusjonen fra fredsprisvinneren OPCW er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot småbyen Khan Sheikhoun 4. april.

– Prøvene er analysert ved fire laboratorier og indikerer at ofrene ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans. Analyseresultatene som vi allerede har innhentet er uomtvistelige, sier OPCWs leder Ahmet Üzümcü.

Sarin er en av verdens farligste nervegasser og er helt uten lukt og farge. Bare små mengder på huden gir krampaktige spasmer og lammer kroppens organer.

Over 80 sivile, deriblant nesten 30 barn, ble drept i angrepet.

(NTB)