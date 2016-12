Verden

JAFFA (Dagsavisen): I skyggen av andre terrorangrep og drap ble ti mennesker, inkludert en canadisk turist, drept i byen Karak i helgen. Aktivistene som sto bak angrepet, skjulte både selvmordsvester og sprengstoff i sin leilighet. Ekstremistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Bare timer etter angrepet var det viktig for jordanske myndigheter å signalisere at alt var under kontroll. Fire terrorister ble drept. Snart kunne statskontrollerte jordanske medier også melde at turister fremdeles følte seg trygge.

Omringet av konflikt

Men nervøsiteten i Jordan i dag er ikke bare knyttet til dette angrepet:

Jordan er omringet av konflikter, med Syria i nord, Irak i øst og Vestbredden og Israel i vest.

Trolig har rundt 1.6 millioner syriske flyktninger ankommet Jordan bare de siste fem årene.

Kong Abdallah frykter det hele kan rakne.

– Jeg tror det er riktig å si at vi har kommet til kokepunktet, sa han til BBC for bare få måneder siden.

– Før eller senere vil dammen sprekke, advarte ham.

Stabilt

Også flere hundre tusen irakiske flyktninger lever i Jordan. I 1948 og i 1967 tok Jordan imot så mange palestinske flyktninger at palestinerne i dag utgjør flertallet i landet på rundt ni millioner innbyggere.

Med en slik turbulent historie, er det nesten et mysterium for mange hvordan Jordan har overlevd i denne brutale delen av verdenen. Til tross for krigene og revolusjonene i regionen er det hashemittiske styret stabilt. Kong Abdallah arvet i 1999 makten fra sin far Kong Hussein som selv hadde styrt siden 1953.

– Den kongelige familien er ikke så brutal som mange av lederne i Midtøsten. Det er hemmeligheten. Folk har respekt for at kongefamilien leder landet uten å ty til blodbad, sier Sabri Rbeihat, en tidligere statsråd i den jordanske regjeringen.

– Folk setter pris på sikkerheten som kongen har gitt dem. De vil ikke risikere dette. De ser jo hva som skjer i Syria, Irak, Libya og Jemen, sier Rbeihat til Dagsavisen.

Han sier innstrømmingen av flyktninger også har en positiv bieffekt.

– Jordan har i dag en usedvanlig sammensatt befolkning. Vi har beduinene, palestinere, syrere, irakere, og med alle disse har man ikke lenger en entydig identitet som kan brukes til et opprør, forteller han.

I dag forsøker kongehuset åpent å utfordre alternativet som de ekstreme islamistene forfekter.

– Vi skylder vår religion å fordømme vold og fanatisme, sa dronning Rania i et oppsiktsvekkende intervju til fjernsynskanalen al Arabyiah.

Men forholdene innad i Jordan er ikke hele hemmeligheten. Kongeriket hadde trolig ikke overlevd i Midtøsten, hadde det ikke vært for mektige allierte, og da først og fremst USA.

Samarbeid med Israel

Men kanskje mest overraskende er det nære forholdet som binder Jordan og Israel sammen. Bak den ofte kritiske retorikken, skjuler det seg en felles historie går minst 60 år tilbake i tiden, lenge før de to landene innledet diplomatiske forbindelser i 1994.

I forkant av 1973-krigen i Midtøsten tok Kong Hussein det uvanlige skrittet at han advarte fienden Israel om at Syria og Egypt var ved å angripe. Kongen og statsminister Golda Meir hadde et hemmelig møte, der den jordanske lederen avslørte planene om at Israel snart skulle angripes.

Israel har også reddet Jordan. På syttitallet truet president Hafez Assad av Syria, faren til dagens president, å invadere Jordan. Israel erklærte da at skulle syriske tropper passere inn i Jordan, ville Israel angripe Syria. Senere kom Israel til Jordans redning da president Saddam Hussein truet sin nabo i vest.

I en uvanlig gest bekrefter Sabri Rbeihat, den tidligere jordanske statsråden, disse hendelsene, som ingen jordaner vil snakke høyt om.

I disse dager har samarbeidet mellom de to statene nådd opp på et nytt nivå. Jagerfly fra Jordan og Israel går sammen opp i luften for å avskjære russiske fly i Syria som nærmer seg deres felles grense.

– På begge sider kjenner vi alle til alt samarbeidet som pågår, men dette er saker som vi ikke snakker høyt om, sier Rbeihat til Dagsavisen.