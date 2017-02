Økt spenning mot USA

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Bare ni dager etter at Trump ble utnevnt til ny president i Washington, besluttet iranske myndigheter at tiden var inne for å prøveskyte en ny mellomdistanserakett. Utskytingsrampen ble gjort klar, og Khorramshahr-raketten fløy gjennom luften i nesten 1.000 kilometer før den eksploderte.

Mellomdistanseraketten ble avfyrt fra Semnan, rundt 250 kilometer nordøst for hovedstaden Teheran. Vestens spionsatellitter fanget umiddelbart opp oppskytingen, og den nye administrasjonen i Washington ble tvunget til å komme med en reaksjon. USAs nye utenriksminister Rex Tillerson hadde knapt rukket å flytte inn i sitt kontor i Washington.

– Fra og med i dag advarer vi om at vi vil følge Iran nøye, tordnet Michael Flynn, sikkerhetsrådgiver til president Trump.

Økt spenning

Men den iranske motparten, president Hassan Rouhani var ikke imponert, verken av advarselen eller Trumps opprinnelige beslutning om ikke å la statsborgere fra Iran og seks andre land få reise inn i USA.

– Vi kan ikke forvente noe annet av nybegynnere i verdenspolitikken, sa Rouhani hånende under en seremoni i Teheran på landets såkalte Romteknologidag.

Men selv om Iran signaliserer at ingenting er skjedd, er spenningen mellom de to nasjonene på vei oppover.

En klar pekepinn er at Iran truer å angripe Israel.

– Det vil bare ta sju minutter for en iransk rakett å treffe Tel Aviv, lovte Mojtaba Zonour, en av parlamentets ledere, i en advarsel om hva som vil skje hvis USA «gjør noe galt».

I 1991 truet president Saddam Hussein i Irak noe lignende. Til sjuende og sist angrep Bagdad Israel kun fordi USA og en koalisjon av arabiske og vestlige land slo tilbake etter invasjonen av Kuwait.

Men her ser en også hvordan Trump allerede skiller seg fra sine forgjengere.

Mens tidligere amerikanske presidenter som George Bush senior og junior, Bill Clinton og Barack Obama alle søkte allianser med sine allierte for å ta seg av det de anså som trusler, kjører Trump et sololøp, og vil vanskelig kunne samle koalisjoner bak seg.

Hans viktigste og nær eneste verktøy er et røft, kompromissløst språk, noe som vanskeliggjør mulighetene for dialog. I motsetning til før valget, har han etter sin valgseier ikke gjentatt at han vil trekke USA fra atomavtalen med Iran.

Forverret hjemme

Ifølge Mahmood Amiry-Moghaddam, en iransk menneskerettighetsaktivist, kan regimet i Teheran likevel være tjent med en opptrapping av spenningen.

– Det hjelper med en ytre fiende, spesielt når misnøyen innad i landet øker. Da vil regimet kunne bruke konflikten med omverdenen til å slå enda hardere ned på folk, for å stramme sitt grep om makten, sier Amiry-Moghaddam, som leder organisasjonen Iran Human Rights.

– Mange utenfor Iran tror feilaktig at landets retorikk og utenrikspolitikk gjenspeiles i forholdene innad i landet. Som for eksempel at atomavtalen med Vesten ville bedre forholdene hjemme. Men situasjonen innad i landet er bare blitt verre. En klar indikator er bruken av dødsstraff, over 500 mennesker ble henrettet bare i fjor, sier han til Dagsavisen.

Amiry-Moghaddam kom til Norge som flyktning på 80-tallet, og er i dag forsker ved det medisinske fakultetet i Oslo. På grunn av sin kritikk av regimet, kan ikke Amiry-Moghaddam reise tilbake til sitt hjemland.

– Iran styres av et terrorregime. Sikkerhetspolitiet trakasserer folk til stillhet. Det finnes ikke mange andre regimer i verden der en kan bli dømt til 17 års fengsel kun for noe man har skrevet i en blogg. Til og med amputasjoner som straff er blitt gjenopptatt, forteller han, og sammenligner sjia-regimet med sunnimuslimske IS, den islamske staten i Irak og Syria.

Flere andre utviklingstrekk tilsier også at det går mot tilspissing i Midtøsten. Krigene i Syria, Irak, Libya og Jemen fortsetter, men etter Trump-seieren har Israels statsminister Benjamin Netanyahu også søkt å få Iran tilbake på verdens agenda. Netanyahu anser Iran som en farlig trussel, men kan selv også tjene på en dagsorden hjemme som ikke bare fokuserer på hans korrupsjonsskandaler. Netanyahu har allerede diskutert Iran-spørsmålet på telefon med Trump, og tidligere i uka hadde han en likende samtale med statsminister Theresa May i London.