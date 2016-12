Obama straffer Russland, Trump vil legge saken bak seg

Verden

Torsdag kveld kunngjorde Obama en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland som straff for at landet skal ha forsøkt å blande seg inn i den amerikanske valgkampen. Blant annet har 35 russiske diplomater har fått 72 timer på seg til å forlate USA.

Kort tid senere gjorde kommende president Donald Trump det klart hva han mener om saken.

– Det er på tide for landet vårt å komme seg videre til større og bedre ting, sa Trump på en pressekonferanse i Florida.

Skal møte etterretningssjefer

Han lovet imidlertid å møte etterretningssjefer for å høre mer om saken.

– Uansett, for landet vårt og for det fantastiske folket vårt, kommer jeg til å møte ledere for etterretningstjenestene i neste uke for å bli oppdatert på faktaene rundt denne situasjonen, sa Trump, som tar over som president om tre uker.

Han har tidligere avvist anklagene om at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget ved å hacke Det demokratiske partiet og har beskyldt etterretningstjenestene for å ha en politisk agenda. Både CIA og FBI har konkludert med at Russland sto bak dataangrepene. Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat Donald Trump med å vinne valget.

Varsler flere tiltak

Barack Obama har varslet at flere represalier vil iverksettes framover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

– Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sier USAs president.

Han oppfordrer allierte til å motsette seg Russlands forsøk på å «blande seg inn i demokratisk styre.»

– Vil ødelegge relasjonene

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier at president Vladimir Putin i løpet av kort tid kommer til å ta en beslutning om hvordan Russland skal svare på USAs sanksjoner.

– USA prøver å ødelegge amerikansk-russiske relasjoner, som allerede har nådd et bunnpunkt, sier Peskov, og legger til at Russland kommer til å svare på en «passende måte, basert på prinsippene om gjensidighet».

Russland har også sagt de vil avvente og se hvilke signaler Trump etter hvert kommer med.

– Det nærmer seg en overtakelse i Det hvite hus, med en mulig annerledestenkende påtroppende president, og det er en omstendighet som Russland må ta til etterretning, sier Konstantin Kosatsjev i utenrikskomiteen i det russiske parlamentet. (NTB)