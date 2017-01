Obama la slagplan for å redde helsereformen

Verden

Ifølge kongressmannen Gerry Connolly var beskjeden fra Obama klar:

– Han ville sørge for at enhver amerikaner som mister sin helseforsikring, er klar over at det er republikanernes skroting av reformen som førte til dette, sier han.

New York-representant Louise Slaughter sier på sin side at Obamas tale var mer nostalgisk.

– Han fokuserte på hvor bra loven har fungert og hvor mange brev han har fått fra folk som støtter den, sier hun.

Trumps førsteprioritet

Møtet skjedde samtidig som påtroppende visepresident Mike Pence møtte republikanerne for å be om støtte til å gjøre det eksakt motsatte.

– Vi skal holde løftet vårt til det amerikanske folk. Vi skal oppheve Obamacare, sa han etter å ha møtt kongressen. Han omtaler dette som Trump-administrasjonens førsteprioritet.

Flere republikanere har kritisert Obamas helseforsikringslov og mener den er årsaken til økte forsikringspremier og fører til mindre valgfrihet for forbrukeren.

Enkelte har imidlertid uttalt at de vil endre loven og gjøre den mindre omfattende, heller enn å fjerne den helt.

Mangler alternativ

Toppene i det demokratiske partiet sa imidlertid onsdag at det ikke er mulig å beholde de positive virkningene av loven dersom man gjør den mindre omfattende, og de kritiserte republikanerne for å mangle en alternativ plan.

– Denne planen om å kutte i helsetilbudet vil ikke gjøre USA fantastisk igjen, det vil gjøre USA sykt igjen, sa Senatets minoritetsleder Chuck Schumer.

Pence mente på sin side at det ikke er mangel på ideer blant republikanerne, da han uttalte seg etter møtet med dem i Kongressen onsdag.

– Vi har utviklet en rekke lovforslag, som skal sikre en rolig og ordentlig overgang for sykeforsikring etter at Obamacare er opphevet, sa Pence.

