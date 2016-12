Nynazist dømt for vold, ikke uaktsomt drap

Verden

Et medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen ble fredag dømt til to års fengsel for grov vold mot antirasister, men ble frikjent for tiltalen om drap. Nå vil finsk politi forby nynazistgruppen.

Tingretten i Helsinki frikjente Jesse Torniainen for anklagen om uaktsomt drap i forbindelse med at han sparket en 28 år gammel mann i brystet. Mannen falt bakover og slo hodet i bakken, noe som var fatalt.

Hendelsen fant sted i Helsinki 10. september, da medlemmene av den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen delte ut flygeblader. Torniainen sparket offeret etter en krangel.

Torniainen har innrømmet at han sparket, men benekter at det førte til at 28-åringen døde seks dager senere.

Vil anke

Forsvarerne argumenterte for at offeret hadde brukt narkotika mens han var innlagt på sykehus og ikke hadde lyttet til legenes råd.

Aktor Anja-Riitta Rinkinen sa til kringkasteren YLE at hun akter å anke avgjørelsen. Hun mener retten ikke tok stilling til at det lå et rasistisk motiv bak.

Hun la opprinnelig ned påstand om en fengselsstraff på mellom fem og et halvt og seks år.

I slutten av desember deltok blant andre Finlands statsminister Juha Sipila og tidligere president Tarja Halonen på demonstrasjoner mot rasisme som ble holdt i flere finske byer.

Til domstolen

Den nordiske motstandsbevegelsen operer også i Norge, Danmark og Sverige. Finsk politi vil nå forsøke å forby den nynazistiske gruppen, med henvisning til at den strider mot loven og folkeskikk.

– Vi skal ikke gi rom til voldelige og åpent rasistiske organisasjoners aktivitet i det finske samfunnet, sa politisjef Seppo Kolehmainen forrige uke.

I loven for foreninger og organisasjoner slås det fast at en domstol kan bestemme om en forening skal oppløses, dersom virksomheten i vesentlig grad strider mot loven og folkeskikk.

Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke en registrert gruppe, men ifølge politiet operer den på samme måte.

(NTB)