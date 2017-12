Verden

Mannen, som er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes, er av det russiske sikkerhetspolitiet FSB arrestert for spionasje i Moskva, melder det russiske nyhetsbyrået Rosbalt ifølge DN.

Ifølge NRK ble mannen pågrepet 7. desember under en reise i Moskva. Det var da uklart hva som lå bak pågripelsen. Han jobbet ved grensa i Sør-Varanger og ifølge NRK har han fått oppnevnt en russisk advokat. Mannen har hatt besøk av familien sin.

Engasjert i norsk-russisk samarbeid

Mannen jobbet ved grensekommissariatet i Sør Varanger fram til 2014, da han ble pensjonist. Ifølge NRK har han i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid, blant annet som styremedlem i kunstprosjektet Pikene på broen.

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Moskva har vært i kontakt med fengslede og det gis bistand i henhold til gjeldende retningslinjer og rammer for konsulær bistand til norske borgere fengslet i utlandet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet (UD) til Dagens Næringsliv.

Ifølge Andersen kan ikke UD kommentere saken videre på grunn av lovpålagt taushetsplikt i en pågående konsulærsak.

– Hjalp ukrainske flyktninger på grensa

Ifølge det russiske sikkerhetspolitiet skal mannen ha gitt informasjon til norske myndigheter og CIA. Nyhetsbyrået melder at han skal være representant for Røde Kors og at han skal ha hjulpet flyktninger fra Ukraina på grensen mellom Russland og Norge, ifølge DN.

Den norske ambassaden i Russland vil ikke kommentere saken overfor DN, og henviser til UD.

Rosbalt er et nettbasert russisk nyhetsbyrå som ble stiftet i 2001, ifølge AFP. Ifølge Der Spiegel har det tette bånd til politiet og de russiske sikkerhetstjenestene. (NTB)