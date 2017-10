Norsk Hollywood-skuespiller står fram som Weinstein-offer

Verden

Det forteller hennes advokat Gloria Allred på en pressekonferanse i New York onsdag kveld. Allred svarte på spørsmålene på vegne av Malthe.

Voldtekten skal ifølge den norske skuespilleren ha skjedd på et hotell i London i 2008. Senere samme år skal stjerneprodusenten ha bedt henne om å bli med på gruppesex med en annen kvinne, melder VG.

Malthe gikk aldri til politiet med anklagene, noe det ifølge Allred skal ha vært gode grunner til. Hun har ikke tatt stilling til et eventuelt søksmål mot Weinstein.

Mer enn 60 kvinner har de siste ukene stått fram med anklager om seksuell trakassering og overgrep mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein.

5. oktober avslørte New York Times at Weinstein har betalt hundretusener av dollar til ofre for hans upassende oppførsel i minst to tiår.

Filmprodusenten etterforskes for voldtekt av politiet i både New York, Los Angeles og London.

Malthe er ifølge VG oppvokst med sin norske far i Drøbak. Moren hennes er fra Malaysia.

