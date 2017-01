Nettet snører seg om mannen bak nattklubb-massakre

Verden

Tyrkisk politi skal være i ferd med å identifisere gjerningsmannen bak massakren på 39 mennesker i en nattklubb i Istanbul nyttårsaften. Tyrkiske medier har offentliggjort flere bilder og en video av mannen.

Ifølge Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus har politiet nå gjerningsmannens fingeravtrykk, og mandag ettermiddag sendte de også ut et bilde av angriperen.

– Politiet er nå i ferd med å identifisere ham, sier Kurtulmus.

Sentralasiat

Gjerningsmannen, som ifølge anonyme sikkerhetskilder antas å være fra et land i Sentral-Asia, var ikke blant de åtte som ble pågrepet i forbindelse med angrepet mandag formiddag, sier politikilder til nyhetsbyrået Anadolu.

Mannen de jakter på tok livet av minst 39 mennesker da han åpnet ild i den populære nattklubben Reina ved Bosporos-stredet nyttårsaften.

Etter massakren flyktet han i kaoset som fulgte.

Bilder og video

Bildet som er offentliggjort av tyrkisk politi viser en tynn og mørkhåret ung mann som har på seg en mørk jakke under angrepet.

Den tyrkiske avisen Hürriyet og TV-stasjonen CNN Türk publiserte også andre bilder av den ettersøkte og la ut en overvåkingsvideo som angivelig viser mannen idet han oppsøker et vekslingskontor.

Mandag kveld meldte Hürriyet at én person var pågrepet i en større politiaksjon i Istanbul-forstaden Zeytinburnu, etter en mislykket flukt fra en balkong. Det foreligger imidlertid ingen opplysninger om at dette er mannen bak massakren.

Flere tyrkiske medier spekulerer i at gjerningsmannen enten kommer fra Kirgisistan eller Usbekistan. Det kirgisiske utenriksdepartementet har bedt tyrkiske myndigheter om å undersøke dette nærmere.

– Ifølge den foreløpige informasjonen vi har, er disse opplysningene tvilsomme, men vi sjekker uansett, sier talskvinne Aiymkan Kulukeyeva.

IS påtar ansvaret

Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg mandag ansvaret for terroraksjonen mot nattklubben Reina, men navnga ikke gjerningsmannen. Det har heller ikke tyrkiske medier gjort.

– I en fortsettelse av de velsignede aksjonene IS gjennomfører mot beskytteren av korset, Tyrkia, slo en heroisk soldat av kalifatet til mot en av de mest kjente nattklubbene der kristne feirer sin høytid, het det i kunngjøringen fra IS, som ble sendt ut via gruppens talerør Amaq.

Tyrkiske regjeringsstyrker kjemper nå mot IS i al-Bab i Syria, og terrorangrepet nyttårsaften kan ha vært hevn for dette, tror visestatsminister Numan Kurtulmus. Tyrkia kommer ikke til å la seg skremme, lover han.

– Uansett hvor de gjemmer seg i 2017, så vil vi spore dem opp. Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier han.

Ankom i Taxi

Ifølge Reuters ankom gjerningsmannen i en taxi før han løp inn i nattklubben med et automatgevær han hadde gjemt i bagasjerommet.

Deretter tok han livet av en sikkerhetsvakt og en reisebyrå-ansatt ved inngangen, før han åpnet ild mot gjestene i nattklubben. I tillegg til de drepte ble nærmere 70 såret, og tilstanden for tre av disse er alvorlig.

Nattklubben er populær blant utenlandske turister, og 27 av de drepte hadde utenlandsk statsborgerskap, mens elleve er identifisert som tyrkere. En av de drepte var mandag kveld fortsatt ikke identifisert. (NTB)