Nekter å følge FNs pålegg

JAFFA (Dagsavisen): FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2334 ble vedtatt etter at USA, for første gang på nesten to tiår, ikke nedla veto for å beskytte sin allierte Israel. Hva som nå vil skje, er imidlertid høyst usikkert.

Innad i den israelske regjeringen gjør man seg klare til et internasjonalt oppgjør. Utdanningsminister Naftali Bennett, som tilhører partiet Jødisk Hjem, en fraksjon som henter støtte fra bosetterne og israelske nasjonalister, sier at Israel nå må utdype sin kontroll over Judea og Samaria, som er det hebraiske navnet på Vestbredden.

– Tiden er inne for å prøve vår løsning: Suverenitet. Ta så store landområder som mulig med minimum palestinere, sa Bennett, bare 48 timer etter avstemmingen i FN i New York. Hans første mål er å annektere de største bosetningene, de som er på størrelse med byer.

Innflytelsesrike

Rundt 10 prosent av Israels jødiske befolkning bor i bosetninger som FN nå har fastsatt at er ulovlige. Ikke alle tilhører den ekstreme høyresiden, og ikke alle er forventet å evakueres ifølge de fleste fredsforslag. Men likevel har bosetternes politiske representanter så stor innflytelse i regjeringen at de kan velte statsminister Benjamin Netanyahus koalisjon.

På den palestinske siden er tilfredsstillelsen høy.

– Nå håper jeg at verdenssamfunnet vil komme sammen og bruke resolusjonen til å vedta sanksjoner mot Israel, sier Ghassan Khattib, en tidligere statsråd i den Vestbredden-baserte palestinske regjeringen.

USA blir imidlertid kritisert for å muliggjøre en slik resolusjon i FNs sikkerhetsråd helt på tampen av Obamas presidentperiode, når presidenten hadde åtte år å gjøre det på. Khattib avviser denne kritikken.

– Det som skjedde var at Israel i de siste månedene gikk for langt. De bare blåste i amerikanernes forventninger. Slik provoserte Netanyahu til og med Israels beste venn, sier Khattib i et intervju med Dagsavisen.

Ny virkelighet

Også proisraelske jurister tror at Israels ledere nå vil kunne stilles for Den internasjonale straffedomstolen i Haag hvis byggingen ved bosetningene på Vestbredden fortsetter. Alan Dershowitz, en jussprofessor fra Harvard, som er kjent for å kjempe Israels sak, advarte i helgen israelske ledere, og ba dem forstå at en ny virkelighet har oppstått med FN-resolusjonen.

Professor Dershowitz selv trodde at FNs beslutning også vil hindre en framtidig fredsløsning, for nå, ifølge akademikeren, vil den palestinske siden være mindre innstilt på å inngå kompromiss for fred, for heller å vente på at verdenssamfunnet øker presset mot Israel.

– Nå vil det bli enda vanskeligere å få fred, skrev han i avisen Jerusalem Post i helgen.

Dette argumentet blir imidlertid avvist av palestinerne

– Vi har vist gang på gang at vi er villige til å forhandle. Det er Israel som har forandret seg. Det Israel som vi forhandlet med for 25 år siden, eksisterer ikke lenger. I dag er halvparten av Israels statsråder mot en tostatsløsning, sier Khattib.

Ifølge den israelske venstresiden, var det ikke så at Netanyahu ba om resolusjonen. I stedet visselig tryglet han om den med sin kompromissløshet. – Igjen viser Netanyahu at han ikke forstår seg på internasjonal politikk, og bringer oss videre inn i isolasjonen. Akkurat som med atomavtalen med Iran, sier Yitzhak Herzog, lederen av Arbeiderpartiet. Forholdet til USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland er nå i en krise.

Andre venstreaktivister sa at den israelske høyreregjeringen er blitt så overbevist om sin egen rett at dens kritiske sans rundt okkupasjonen er borte.

– Når du er blitt vant til makt og privilegier, vil rettferd framstå som diskriminering, skrev en aktivist på Facebook.

Netanyahu optimistisk

Spørsmålet er likevel hva som vil skje nå. USAs neste president Donald Trump flytter inn i Det hvite hus den 20. januar, om bare tre uker. Trump lover å støtte Netanyahus kurs for Israel, selv om også han snakker vagt om en fredsløsning mellom Israel og Palestina.

Og statsminister Netanyahu, som nå regelrett anklager Obama for å være antiisraelsk, setter sitt håp til Trump og de neste fire årene.

– Vi går inn i en ny periode. Det som har vært er ikke det som vil komme, sa han.

Bosettinger i okkuperte områder

* Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger på den israelskokkuperte Vest­bredden, inkludert Øst-Jerusalem.

* Israel har opprettet 20 industrisoner som huser rundt 1.000 fabrikker i de ulovlige bosetningene.

* Israelske bosettere dyrker rundt 93 kvadratkilometer palestinsk jordbruksland, mens boligområdene i bosetningene utgjør rundt 60 kvadratkilometer.

* Israelske myndigheter lokker bedrifter med lav leie, gunstige skatter, subsidier og tilgang til billig palestinsk arbeidskraft i bosetningene.

* Mange av varene som produseres i bosetningene merkes «produsert i Israel».

* EU presenterte nylig retningslinjer som forbyr slik merking av produkter fra de ulovlige bosetningene.

* Israel nekter palestinere å bygge, dyrke mark eller utvinne naturressurser i 70 prosent av Vestbreddens C-område, som er totalt underlagt israelsk kontroll.

* Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genève­konvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okku­pant­makten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». (NTB)