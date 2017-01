Nå starter kampen mot Trump

Verden

Demokratene ligger nede for telling etter valgsjokket, og går en krevende oppgave i møte: Republikanerne har ikke bare USAs president, men flertall i begge kamre, både i Senatet og Representantenes hus.

Demokratenes første test er ikke langt unna: Startskuddet for lederkampen i Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC) går 23. februar.

– Det blir en viktig temperaturmåler for hvilken retning partiet vi gå, sier historiker Hallvard Notaker.

Her er kampene Trumps motstandere må ta i perioden som kommer, mener Dagsavisens panel bestående av Hallvard Notaker, Lisa Cooper og Are Tågvold Flaten.

1) Kampen om grasrota

Skal USA skifte kurs, må mobiliseringen komme fra sivilsamfunnet, mener Lisa Cooper, leder for Democrats Abroad Norway. Demokratene må alliere seg med disse, sier Cooper. Hun tror på en sterk folkebevegelse mot Trump, og mener dette er et av få lyspunkt med Trumps seier:

– Folk skjønner at hver stemme er gull verdt, og at de kun vinnes på bakken, ved å gå fra dør til dør, sier Cooper, som mener Demokratene må mobilsere de unge som satt hjemme i stedet for å stemme på Clinton.Det ble ikke nok å ha flest stemmer. Bevegelsen Indivisible, som stjeler taktikken fra den republikanske Tea Party-bevegelsen fra 2008, vokser nå i USA.

Rekordmange har lastet ned bevegelsens egen håndbok for kampen mot Trump på bakkeplan: «Indivisible: En praktisk guide for å yte motstand mot Trumps agenda».

Strategien er at velgerne må konfrontere politikerne ansikt til ansikt: På kongressmøter, offentlige arrangementer, lokale partikontorer eller gjennom telefon-aksjoner.

Borgerrettsbevegelsen, forkjempere for retten til abort og LHBTI-grupper samler nå kreftene mot ytre høyre og kristenkonservative, som også mobiliserer.

Kampen mot Trump skjer ikke i Washington. Cooper tror mobiliseringen vil skje i byer og stater. En koalisjon av ordførere samler seg mot planene om å deportere innvandrere. California-guvernør lover at staten vil fortsette sine karbon-kutt for å bli verdensledende på klima.

2) Sabotasje

Til tross for at de er i mindretall, vil Demokratene forsøke å trenere Republikanernes vinnersaker og angrepene mot Obamas helsereform. Det samme skjer under høringene av Trumps minister-navn og kandidat til Høyesterett.

Trump er ingen klassisk republikaner. Han kan tenkes å samarbeide med demokratene i enkeltsaker, sier Are Flaten. Han får støtte av Notaker:

– Trump vil bruke mer penger på samferdsel og infrastruktur. I helse- og sosialpolitikken bryter han også med republikanerne, som vil ha helsevesenet på private hender. I spørsmålet om frihandel eller proteksjonisme, kan enkelte Demokrater finne felles grunn med Trump, sier Notaker.

Republikanerne vil være på vakt for Demokratenes forsøk på å skape splid. Flere analytikere har påpekt at Demokratene har valget mellom to strategier: De kan spille på lag med Republikanerne i noen få saker, for å tiltrekke seg arbeiderklasse-stemmer fra Midtvesten som har forlatt dem, eller avvise samarbeid og score politiske poeng.

Trolig blir løsningen en hybrid: Å sabotere mulige Republikanernes seire, og samarbeide i få utvalgte saker.

3) Unngå elitestempel

Clinton framsto som en del av Washington-eliten. Demokratene vil være forsiktige med å ta i alt som kan smake av forsvar til eliten, tror Hallvard Notaker:

– Dette er en vanskelig balansegang: å vise seg som mer ansvarlig enn Trump, og samtidig fange opp anti-elite-stemningen.

– Fem av Trumps menn kommer fra Goldman Sachs. Han ansetter nær familie og vil ikke publisere eget skatteoppgjør. Dette ER eliten. Vi må rett og slett drive folkeopplysning, sier Cooper.

4) Finne den beste lederen

Demokratene har ingen klare lederstjerner. Spliden mellom venstre og sentrum er uløst. Mange etterlyser en progressive stemme til venstre. Senatorene Elisabeth Warren og Bernie Sanders mener Clintons sentrumsorientering feilet i valgkampen. Flere navn er på blokken:

* Wallstreet-kritiker Elisabeth Warren (67) er uredd i sine angrep på Trump.

* Bernie Sanders (75) er mannen mange mener kunne vunnet mot Trump. I 2020 vil han være 79 år og trolig for gammel.

* Senator Chuck Schumer (66), advokat fra New York, leder Demokratenes mindretall i Senatet og vil bli viktig i kampen om partiets sjel. Han mener partiet bør holde kurs mot sentrum.

* Populære senator Corry Booker (47), en karismatisk afroamerikaner med fortid fra fotballen, omtales som «den nye Obama», men har levert ustabile resultater.

* Keith Ellison (47), en progressiv afroamerikansk politiker, er en sterk kandidat til Demokratenes nasjonale komité (DNC). Han er én av to muslimer i Kongressen.

– Trump har verken bakgrunn fra militæret eller politikken. Demokratene har ikke klekket ut en slik profil. Spekulasjonene i demokratiske rekker går nå så langt som i retning Facebook’s Marc Zuckerberg, sier Are Flaten.

5) Vinne på jobb og helse

Kritikere mener Trump vant valget fordi de som har mistet jobbene sine i rustbeltet, stemte på Trump eller ble hjemmesittere. De mener Clinton ikke snakket nok om deres arbeidsplasser. En ny leder trenger støtte hos den hvite arbeiderklassen i Midtvesten.

USAs økonomi vokser, og arbeidsledigheten ligger på lave 4.6 prosent. Skal denne utviklingen holde seg, må Trump innfri. Straffetiltak mot varer fra Kina og USA ut av handelsavtaler som NAFTA (frihandelsavtale mellom USA, Canada i Mexico), kan skape uro i den verdensøkonomien og igjen påvirke USA.

Cooper mener Demokratene må rette seg inn mot middelklassen, og jobbskaping for arbeiderklassen.

– Ny teknologi erstatter arbeidskraft. Obama har sett det komme, og har satt i gang tiltak for at folk skal kunne omskolere seg og få minstelønn. Det ble nedstemt av republikanerne, og dette må vi følge opp, sier Cooper.

Republikanerne vil fjerne Obamas helsereform, men har ikke selv kommet med noe bedre alternativ. Trump sier at han vil beholde de mest populære delene av Obamacare, samt deler av Medicare (helseforsikring for de over 65 år, journ.anm.), i strid med eget parti. Kampen for å bevare helsereformen blir en av de viktigste sakene, mener Lisa Cooper.

6) Utnytte Trumps minefelt

Trump skjeller ut eget etterretningsvesen i full offentlighet.

– At Trump er i åpen konflikt med eget etterretningsvesen, er det mest skremmende ved dette skiftet i presidentmakten, både for USA og resten av verden. Det er de som skal sikre Trump best tilgang på viktig informasjon om sikkerhetstrusler, sier Hallvard Notaker.

Samtidig som russiske hackergrupper anklages for å ha påvirket valgutfallet, går Trump inn for et bedre forhold til Russland. Spørsmålet er hvordan Demokratene vil utnytte dette og samtidig framstå som et ansvarlig parti for USAs sikkerhet.

Lisa Cooper i Demokratene skal ikke se dagens innsettelsesseremoni:

– Om jeg skal se Trumps innvielsesseremoni? Jeg håper at fredagsrekka på NRK har noe å varte opp med.

Panelet

Hallvard Notaker - historiker ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka «Amerikansk valgkamp».

Lisa Cooper - leder for det demokratiske partiet i Norge, Democrats Abroad Norway.

Are Tågvold Flaten - forfatter av boka «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp».