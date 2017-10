Nå har han sparket Catalonias regjering

Verden

Spanias statsminister Mariano Rajoy har avsatt Catalonias regjering og oppløst regionalforsamlingen. Nyvalg i regionen skal holdes 21. desember.

Rajoy kom med kunngjøringen fredag kveld etter at regjeringen hadde sittet i et over to timer langt krisemøte.

I en direktesendt tale på spansk TV erklærte Rajoy at sentralregjeringen i Madrid nå har overtatt styringen av Catalonia.

Tidligere fredag vedtok regionforsamlingen i Catalonia å erklære selvstendighet for regionen. Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.

Stoltenberg-støtte

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har i kveld sagt at Catalonia-striden må løses i henhold til den spanske grunnloven.

Han gir dermed uforbeholden støtte til Spania, slik både EU, USA og flere andre land og institusjoner har gjort.

– Spania er en trofast alliert med viktige bidrag til vår sikkerhet, skriver Stoltenberg på Twitter.

(NTB)