Mursi dømt til tre års fengsel

Verden

Domstolen begrunner kjennelsen med en tale som Mursi holdt for fire år siden. «Målet var å spre hat», heter det i kjennelsen. Talen ble holdt på fjernsyn mens Mursi var president i 2013. Han kom i talen med anklager mot en dommer som hadde oppsyn med å overvåke valgfusk i tidligere valg.

Foruten fengselsstraff er Mursi dømt til å betale 1 million egyptiske pund, rundt 460.000 kroner etter dagens kurs, til dommeren som han rettet sine anklager mot.

18 dømt

Blant de 18 andre som ble dømt i samme sak er det islamister, sekulære aktivister, advokater og journalister, alle tiltalt for forakt for landets rettsvesen etter å ha kommet med ulike kommentarer i egyptiske medier.

Fem av de 18 andre dømte, blant dem den framtredende demokratiforkjemperen Alaa Abdel-Fatah, må betale 30.000 egyptiske pund hver, om lag 14.000 kroner.

Mursi og de 18 andre har anledning til å anke dommen.

Soner 20-årig dom

Mursi representerte Det muslimske brorskap og var Egypts første demokratiske valgte president da han kom til makten i 2012 etter massedemonstrasjoner året før mot daværende president Hosni Mubarak. Etter ett år ved makten ble Mursi avsatt av hæren i kjølvannet av nye massedemonstrasjoner, denne gang mot Mursis styre. Nåværende president Abdel Fattah al-Sisi ledet militæropprøret som førte til Mursis avgang.

Mursi har blitt stilt for retten i flere ulike saker etter at han ble avsatt som president. Han ble dømt til døden, men dødsdommen ble senere opphevet. Han sitter allerede i fengsel der han soner en dom på 20 år for å ha oppfordret til drap på antiislamistiske demonstranter i 2012.

I september opprettholdt landets høyeste ankeinstans en separat 25 år lang fengselsstraff for Mursi, for å ha skadd landets nasjonale sikkerhet ved å lekke sensitive dokumenter til Qatar.

(NTB)

Les også: Militærets makt etter Mursi

Les også: Egypts tidligere president Hosni Mubarak løslates

Fakta om utviklingen i Egypt

* 25. januar 2011 brøt det ut massedemonstrasjoner mot Egypts mangeårige president Hosni Mubarak, som etter tre uker overlot makten til et militærråd.

* Det muslimske brorskaps politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, ble størst i valget på nasjonalforsamling som fulgte.

* Militærrådet oppløste imidlertid nasjonalforsamlingen før presidentvalget i juni 2012.

* Brorskapets kandidat Mohamed Mursi vant valget og ble Egypts første demokratisk valgte.

* Knapt et år senere ble Mursi styrtet i et militærkupp, ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi.

* Det muslimske brorskap ble siden forbudt og titusenvis av opposisjonelle ble kastet i fengsel. Mange, blant dem Mursi, er dømt til døden. Mursis dødsdom ble imidlertid opphevet i 2016.

* I mai 2014 ble det holdt nyvalg som Sisi vant. Opposisjonen boikottet valget.

* Høsten 2015 ble det holdt valg på ny nasjonalforsamling, der partier som støtter Sisi gikk seirende ut. Frihets- og rettferdighetspartiet ble nektet å stille.

* Menneskerettighetsgrupper som Amnesty International anklager regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene, noe som blant annet rammer homofile.

* Militante islamister har side kuppet gjennomført en rekke angrep mot egyptiske sikkerhetsstyrker og har også gjennomført terroraksjoner mot sivile mål i landet. (NTB)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!