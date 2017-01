May går for hard brexit

Verden

Storbritannia vil gå for en full brexit der Storbritannia forlater det indre markedet, slo statsminister Theresa May fast i går. I stedet vil Storbritannia søke en handelsavtale med EU, og til andre deler av verden.

– Det jeg foreslår kan ikke bety medlemskap i det indre markedet, slo May fast i talen det var knyttet svært stor spenning til på forhånd.

May har dermed for første gang gitt et klart signal om hva den britiske regjeringen ønsker seg med en brexit.

Seier for anti-EU

Anti-EU-siden tar signalene som en stor seier.

– Strålende tale – alt vi kjempet for, konstaterte Matthew Elliot fra kampanjegruppen Vote Leave på Twitter i går.

Budskapet skaper samtidig sterke reaksjoner fra britiske EU-tilhengere som har håpet på en så tett tilknytning til EU som mulig, og er en seier for leave-siden.

May går inn for unike avtaler med resten av verden.

– Vi søker et nytt og likeverdig partnerskap mellom et uavhengig og selvstyrende globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU. Ikke delvis medlemskap i EU, tilknyttet medlemskap i EU eller noe som plasserer oss halvveis innenfor, halvveis utenfor. Vi søker ikke modeller som allerede brukes av andre land. Vi søker ikke å holde fast ved deler av medlemskapet når vi går ut, slo May fast.

Britene kommer altså ikke til å gå for noen «norsk modell». Med dette vil May unngå at Storbritannia skal betale til EU uten å ha innflytelse på beslutninger.

May ønsker gode avtaler med EU – men ikke som en del av unionens ordninger, påpekte May, som understreket:

– Vi vil ikke undergrave EU, vil ikke undergrave det indre markedet. Vi ønsker suksess for EU, sa May. Hun vil søke størst mulig tilgang til det indre markedet, uten å være en del av det.

Men reaksjonene lot ikke vente på seg i går fra Mays politiske motstandere.

– Statsministeren forstår ikke at vi ved å forlate det indre markedet ikke vil ha noe å si over reglene som gjelder for nesten halvparten av vår eksport, skrev Labour-politiker Chuka Umunna på Twitter.

Signaler fra Trump

Donald Trumps valgseier kan være en viktig grunn til at det går mot en såkalt hard brexit, tror Storbritannia-forsker Jan Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

– I høst tydet mye på at May ville går for en myk brexit med fortsatt medlemskap i det indre markedet. Siden er det flere ting som har endret seg. Spesielt valget av Trump i USA har endret premissene for Storbritannia, påpeker Mustad overfor Dagsavisen.

Årsaken er muligheten for at britene kan få en god handelsavtale med USA.

Trump mener brexit er svært bra, og heiet på leave-siden før den britiske folkeavstemningen. I et intervju for et par dager siden bekreftet han dette, og sa at han vil jobbe hardt for å få i stand en handelsavtale med Storbritannia på et «raskt og skikkelig» vis.

Dette er andre toner enn dem britene hørte fra Obama: han advarte i fjor om at Storbritannia måtte stille langt bak i køen i forhandlinger om en handelsavtale med USA om britene gikk ut av EU.

– Når Trump sier at britene står først i køen for å få en bilateral handelsavtale, har det klart vært med på å påvirke betingelsene for den britiske regjeringen, sier Jan Erik Mustad.

Men også økonomien spiller inn.

– Pundet har ikke stupt nevneverdig etter brexit-avstemningen, og den økonomiske situasjonen er ganske god. Dommedagsprofetiene har ikke slått til. Selv om man ikke har sett de reelle økonomiske konsekvensene ennå, har disse tingene gjort det mulig å gå for et hardt brudd, mener Mustad.

May brukte også den gode britiske økonomien som en begrunnelse i går. Hun var selv på remain-siden, og argumenterte før folkeavstemningen for å bli i det indre markedet.

Immigrasjon

Å få kontroll over immigrasjonen var et av de viktigste argumentene for leave-siden. Men det har vært vanskelig å se for seg hvordan britene skal få full kontroll over dette dersom de fortsatt skal være medlem av det indre markedet, som innebærer fri flyt av arbeidskraft blant medlemslandene.

– Beskjeden fra folket var klar både før og etter folkeavstemningen: Brexit må bety kontroll over immigrasjon. Og det er det vi skal levere, sa May.