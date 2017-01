Mannen bak nattklubb-massakren har tilstått

Verden

Guvernør Vasipi Sahin bekrefter at den usbekiske statsborgeren Abdulkadir Masjaripov er pågrepet, og opplyser at han i avhør har tilstått å ha stått bak terroraksjonen mot nattklubben Reina.

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, og Masjaripov skal tilhøre den usbekiske grenen av den ytterliggående islamistgruppa.

Terroraksjonen skal ha vært hevn for at Tyrkia har engasjert seg aktivt i krigen mot IS i nabolandet Syria.

Trent i Afghanistan

Masjaripov, som skal være 44 år gammel, skal ha mottatt opplæring i Afghanistan. Han ble pågrepet i en politiaksjon mot en leilighet i Istanbul-bydelen Esenyurt på europeisk side av Bosporosstredet.

Tre egyptiske kvinner og en irakisk mann oppholdt seg også i leiligheten og ble pågrepet. De fire mistenkes i likhet med Masjaripov for å ha tilknytning til IS.

Mange pågrepet

Ifølge Sahin har politiet slått til mot hele 152 ulike adresser i løpet av den 16 dager lange jakten på Masjaripov. 50 mennesker er pågrepet under disse aksjonene, mistenkt for på en eller annen måte å ha vært involvert i, eller ha hatt kjennskap til terroraksjonen.

168 utenlandske statsborgere er i tillegg pågrepet, mistenkt for å ha tilknytning til terror, men ikke angrepet mot nattklubben Reina.

– Til sammen 197.000 dollar (nærmere 1,7 millioner kroner), to skytevåpen med magasiner, to droner, sim-kort og annet materiale ble beslaglagt under disse aksjonene, opplyste Sahin tirsdag.

Forslått

Tyrkiske medier har det siste døgnet publisert et bilde av Masjaripov, som ble tatt kort tid etter pågripelsen. Ansiktet er blodig og forslått. Personen ligner på mannen som dukket opp på flere overvåkingskamera og i en selfie-video i dagene etter angrepet.

Tirsdag fikk journalister også se leiligheten der den terrormistenkte 44-åringen ble pågrepet, og beskrev den som overraskende komfortabel og velutstyrt.

Leiligheten bar tydelig preg av å ha blitt endevendt av etterforskere, og spor som tydet på at beboerne var tilknyttet IS, var ikke å se. (NTB)