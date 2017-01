Mange sivile drept i Mosul-angrep

Verden

.

Angrepet var rettet mot al-Jadida-området vest i Mosul, der den ytterliggående islamistgruppa IS fortsatt holder stand, forteller øyenvitner til Reuters.

Ifølge innbyggere i området avfyrte flyene minst tre raketter, og målet skal ha vært huset til en kjent militant leder, Harbi Abdel Qader. Han befant seg ikke i bygningen, men flere familiemedlemmer skal ha blitt drept.

Det er ikke kjent om det var irakiske kampfly eller fly fra den SA-ledede koalisjonen mot IS som sto bak angrepet.

Bilbomber

Irakiske regjeringsstyrker har de siste dagene forsøkt å innta universitetsområdet øst i Mosul, men har møtt kraftig motstand fra IS.

Lørdag kontrollerte irakiske spesialstyrker rundt en firedel av universitetsområdet, men ble beskutt av skarpskyttere fra IS og angrepet med granater og bilbomber. De irakiske soldatene var likevel ved godt mot.

– De har bare sendt fire bilbomber mot oss, mens de andre dager har sendt 20. De bruker ikke pansrede kjøretøy lenger heller, nå bruker de bare sivile biler, forteller løytnant Zain al-Abadeen.

Lagt i grus

Store deler av universitetsområdet som det nå kjempes om, er rasert etter å ha blitt bombet av fly fra den USA-ledede koalisjonen.

USA fryktet at IS skulle benytte laboratoriene ved universitetet til å produsere kjemiske våpen og har derfor lagt dem i grus.

IS har benyttet en rekke offentlige bygg som militærbaser i Mosul, og det er uklart om universitetsområdet fortsatt var i bruk til dette.

Tidligere i måneden la amerikanske fly et sykehus i ruiner, men dette var ikke lenger i drift og var omgjort til en militærbase for IS. (NTB)