Louvre-museet åpent igjen

Verden

Det var kø utenfor da Louvre åpnet lørdag formiddag, og som vanlig patruljerte soldater i området.

Fransk påtalemyndighet har opplyst at det trolig var en 29 år gammel egypter med turistvisum som forsøkte å angripe soldater ved museet fredag. Den mistenkte bodde i Emiratene og ankom Paris 26. januar.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ble skutt

Mannen skal ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er stor) da han gikk til angrep med machete. Én soldat ble brakt til sykehus med lettere hodeskader. Mannen selv ble skutt flere ganger av en annen soldat. Han har alvorlige skader, men tilstanden er lørdag stabil, opplyser en sykehuskilde til AFP.

Trolig egypter

– Soldatenes inngripen hindret et terrorangrep fra en veldig målrettet gjerningsperson, sa statsadvokat François Molins i den nasjonale antiterrormyndigheteten på en pressekonferanse i Paris sent fredag kveld.

Tilstanden er livstruende for den antatte gjerningsmannen, som var bevæpnet med to macheter som han hadde kjøpt på en våpenbutikk i Paris. Mannen ble truffet av fem skudd av soldatene som patruljerte det verdenskjente museet under angrepsforsøket fredag formiddag.

Den mistenkte bodde i Emiratene og ankom Paris med turistvisum 26. januar. Politiet fryktet først at det kunne være sprengladninger i sekkene mannen hadde, men det var det ikke.

Handlet i selvforsvar

Ytterligere en person er pågrepet, men hans rolle og eventuelle forbindelse til angrepet er ikke kjent, opplyser innenriksdepartementet.

Regjeringen fastslår at soldatene som skjøt, handlet i selvforsvar, og ber publikum om ikke å spre «falsk informasjon» om angrepet.

«Frikjenner sønnen»

Faren til egypteren som er mistenkt for et forsøk på å angripe soldater ved Louvre-museet i Paris, avviser at sønnen kan være involvert i saken.

Identiteten er ikke bekreftet, men franske etterforskere har mistanke om at en 29 år gammel egypter, som reiste fra Dubai til Paris i januar på et gyldig turistvisum, står bak angrepet.

Enkelte egyptiske medier har identifisert den mistenkte som Abdallah El-Hamahmy fra provinsen Dakahlia.

– Sønnen min er ingen terrorist og har ingen politisk tilhørighet, sier Reda El-Hamahmy til den egyptiske avisen Al-Masry Al-Youm lørdag. NTB