Verden

«Be den norske statsministeren Erna Solberg om å holde disse fjordene oljefrie», lød beskjeden fra Hollywood-stjerna og miljøaktivisten Leonardo DiCaprio via sin Instagram-konto fredag.

«Lofoten i Norge er et fristed for spekkhoggere og knølhvaler. Den norske regjeringen vurderer olje- og gassutvinning på samme steder hvor tusenvis av hvaler samles for å parre seg, og truer et av de mest biologisk mangfoldige kaldtvannsområdene i verden», skriver den Oscar-belønnede skuespilleren, under et bilde han har postet av nordlyset.

Bruker LoVeSe-hashtag

Skuespilleren som er kjent for å ha engasjert seg i flere klima- og miljøsaker, bruker gjennomgående ordet «fjords» når han sikter til havet, og trekker frem foto og film-kollektivet Sea Legacy og deres arbeid for å sette fokus på trusselen mot det biologiske mangfoldet i havet i media.

«Sea Legacy har rettet oppmerksomhet mot dette problemet, for å la norske myndigheter få vite hva vi mener om dette. Bli med på den økte andelen av stemmer som motsetter seg denne kortsynte planen som for alltid vil forandre dette» skriver han videre.

DiCaprio avslutter meldingen med å bruke emneknaggen til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, «#LoVeSe».