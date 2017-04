Le Pen kan bli innkalt på teppet i innspurten av valget

Verden

EUs lovgivere kan innkalle Marine Le Pen, den franske høyreekstreme presidentkandidaten, for å diskutere om lovgiverne skal løfte partilederens immunitet mot anklagene om å ha misbrukt EU-midler til å lønne partiet Nasjonal Fronts egne assistenter.

Det kan skje like før den andre og avgjørende runden av det franske presidentvalget, uttalte en innflytelsesrik fransk lovgiver på lørdag til nyhetsbyrået Reuters.

Frykter skandale i innspurten

Le Pen vil for enhver pris unngå for mye pressedekning av anklagene like før innspurten i det franske presidentvalget, der første runde holdes neste søndag, 23. april. Den andre og avgjørende runden holdes 8. mai.

EU-parlamentet beskylder Nasjonal front for misbruk av rundt 340.000 euro, ifølge NTB. Le Pen avviser anklagene.

Nekter avhør

Le Pen, som leder på målingene sammen med sentrumskandidaten Emmanuel Macron, har til nå nektet å la seg avhøre, og viser til sin immunitet som medlem av parlamentet.

Franske etterforskere sendte allerede i mars en anmodning til EU-parlamentet om å løfte partilederens immunitet for å tillate nærmere etterforskning av partiets påståtte misbruk av EU-penger.



- Komiteen for lovsaker har gått med på at Le Pen vil bli innkalt til en høring ved første mulige dato i mai, sier Laura Ferrara, nestleder i komiteen til nyhetsbyrået Reuters.