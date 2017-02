Kan endre alt

Verden

Pengeanklagene mot François Fillon er nå så graverende at det kan ødelegge sjansene hans til å vinne presidentvalget i Frankrike om tre måneder.

Bråket ser ut til å styrke de to konkurrentene Emmanuel Macron fra sentrum og Marine Le Pen på ytre høyre.

Denne uka dukket nye tall opp, noe som gjør saken enda vanskeligere for Fillon. Fillon representerer sentrum-høyre-siden i fransk politikk, og har lenge ledet på målingene foran valget.

Les også: Fillon kan ta stemmer fra Le Pen

Avhørt

Det er Fillons kone Penelope som er i sentrum for anklagene. Ukemagasinet Le Canard Enchaîné skrev i forrige uke at kona hadde fått lønn for å være Fillons assistent i parlamentet, og siden for en annen parlamentsrepresentant, men at det ikke var noen bevis for at kona faktisk hadde utført noen jobb som assistent.

Det er ikke ulovlig for parlamentsmedlemmer å ansette familiemedlemmer som assistenter – det springende punktet er om kona faktisk har gjort en jobb for pengene eller ikke.

Den første rapporten gikk ut på at kona skal ha tjent 500.000 euro, rundt 4.5 millioner kroner, over en periode på nesten ti år: først som assistent for mannen i parlamentet mellom 1998 og 2002, og deretter fra 2002 til 2007 for parlamentsmedlemmet Marc Joulaud, som tok Fillons plass da Fillon kom inn i regjeringen.

Tirsdag kom Le Canard Enchaîné med ferske tall som har forverret saken for Fillon: bladet hevder at kona hadde tjent 831.000 euro, altså mer enn det opprinnelige tallet – og at også to av barna deres har fått penger, til sammen 84.000 euro. I tillegg hevder bladet at Fillons kone skal ha fått 100.000 euro fra et litterært tidsskrift som eies av en venn av Fillon – også der skal hun i praksis ha gjort svært lite arbeid, ifølge bladet.

Mandag ble Fillon og kona avhørt av fransk politi.

Les også: To nyanser av blått i duell i Frankrike

Sjokkert

Fillon tilbakeviser alle anklager, han er sjokkert over anklagene og mener han er rammet av en svertekampanje.

– Dette er grovt krenkende. Oppslagene viser bare forakt og kvinnehat, sa han da anklagene brøt ut.

Fillon har sagt han vil trekke seg fra presidentkampen dersom det formelt blir igangsatt kriminaletterforskning av saken.

Saken er uansett svært dramatisk for Fillon: nye målinger viser at Fillon har mistet støtte til fordel for den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron, som i utgangspunktet er en outsider, og Marine Le Pen fra Nasjonal Front.

På en måling publisert søndag ligger Fillon og Macron svært jevnt foran første runde: henholdsvis 21–22 prosent og 20–21 prosent. Le Pen får 25 prosent oppslutning på samme måling. Men Le Pen vil ifølge målingene bli slått i andre runde uansett hvem av de to som er motstander, fordi mange vil stemme imot henne.

Nå er spørsmålet hvor kraftig denne saken vil svekke Fillon. En måling tirsdag viser at 75 prosent av velgerne ikke er overbevist om at Fillon og kona er uskyldige, skriver Reuters.

Uavhengige Emmanuel Macron har fra før av styrket sitt kandidatur fordi Sosialistpartiet nettopp har valgt Benoît Hamon som sin kandidat. Han ligger langt til venstre, noe som kan føre til at de mer sentrumsorienterte sosialistene støtter Macron i stedet.

Marine Le Pen i Nasjonal Front har selv anklager rettet mot seg om penger fra EU-parlamentet som hun anklages for å ha brukt feilaktig, men det ser ikke ut til å gi utslag på målingene.

Les også: Kan Macron overraske Le Pen?