Kan de stanse Trump?

Verden

Mens demonstrasjonene sprer seg og de internasjonale reaksjonene har vært uvanlig sterke, stilles president Donald Trumps egne partifeller på en tidlig prøve: Republikanernes tilsynelatende lojalitet og samling bak presidenten rundt innsettelsen har allerede begynt å slå sprekker.

Sprengstoff

Presidentordren om innreiseforbud har vekket sterk motstand hos flere av Trumps republikanske partifeller.

USA-forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier sier den brennhete saken om innreiseforbud kommer på toppen av flere saker fra Trump som er vanskelig for Republianerne.

– Trump leverer politikk som potensielt er sprengstoff på mange områder for partiet, sier Melby.

– Bidrar til terror

Blant kritikerne i egne rekker er det senator og tidligere presidentkandidat John McCain og senator Lindsey Graham som har ledet an.

– Denne presidentordren sender et signal, enten det er intensjonen eller ikke, om at Amerika ikke ønsker muslimer til landet. Det er derfor vi frykter at denne presidentordren vil gjøre mer for å bidra til terrorrekruttering enn til å forbedre sikkerheten vår, sa de to i en uttalelse søndag.

Trump har senere svart på Twitter at partifellene tar feil.

– De er trist nok svake på immigrasjon, tvitret Trump.

Et dypt pust

Men motstanden kommer ikke bare fra de to senatorene: Senator Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, mener ordren er dårlig implementert og har bedt om en ny gjennomgang. Flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, har kommet med mildere kritikk, og har sagt at USA ikke utøver politikk basert på religion.

Den republikanske senatoren Rob Portman har bedt om en gjennomgang av hastverksbeslutningen i Det hvite hus.

– Etter mitt syn bør vi ta et dypt pust og komme opp med noe som er fornuftig for vår nasjonale sikkerhet og for tanken om at Amerika alltid har vært gjestmildt for flyktninger og immigranter, sier han, ifølge The New York Times.

Het potet

– Vi har allerede sett en rekke saker som setter lojaliteten og samholdet i partiet på prøve. Samholdet mellom presidenten og kongressen er én ting, men samholdet i selve Trump-administrasjonen vil også bli satt på prøve, sier forsker Svein Melby til Dagsavisen.

Samtidig har Donald Trump bred støtte blant mange av sine velgere for politikken, og dem er det viktig å beholde.

– Derfor er dette en virkelig en het potet for det republikanske partiet, sier Melby.

Har støtte

Flertallet av Trumps partifeller forholder seg da også støttende eller tause til den kontroversielle ordren. En gjennomgang foretatt av Washington Post av republikanske kongressmedlemmers holdning i saken viste i går at 16 har sagt seg uenige med Trump, 23 har uttrykt skepsis eller ikke villet støtte ordren fullt ut, mens 39 har uttrykt støtte, sju har vært uklare i sin formidling, mens resten ikke har kommentert det.

Speaker Paul Ryan, Republikanernes mest framtredende politiker i Representantenes hus, var en av de skarpeste motstanderne av Trump under nominasjonskampen, men har etter valgseieren stått fullt og helt bak Trump. Han har offisielt støttet ordren om innreiseforbud, men har ikke kommentert noe ut over det.

– Jeg tror Paul Ryan vrir seg av denne saken, han er overhodet ikke en som står for en slik politikk. Samtidig har han en økonomisk agenda, han må få Trump med på en tradisjonell republikansk økonomisk pakke i Kongressen. Jeg tror han vil vente og se for ikke å provosere Trump før dette, sier Melby.

Demokratene står samlet i sin motstand, og har tenkt å introdusere lovgivning for å reversere ordren umiddelbart, opplyste Demokratenes minoritetsleder i Senatet, senator Chuck Schumer. Presidenten har vide fullmakter når det gjelder immigrasjonspolitikk, men Kongressen kan vedta lovgivning som overstyrer dette.

De tause

Da Trump i presidentvalgkampen ville ha innreiseforbud for alle muslimer, sa general Jim Mattis at USAs allierte ville lure på om amerikanerne hadde mistet forstanden.

– Dette ødelegger mye for oss nå, og det sender sjokkbølger gjennom det internasjonale systemet, sa Mattis den gang.

Nå er han forsvarsminister, og fredag sto han smilende bak Trump da dekretet om innreiseforbudet ble underskrevet.

Republikaneren Mike Pence reagerte slik på Twitter i desember 2015:

– Forslaget om å forby muslimer i å komme inn i USA er fornærmende og grunnlovsstridig.

I dag er han visepresident, og fredag sto også han smilende bak Trump da dekretet om innreiseforbudet ble underskrevet.

Svein Melby kan ikke tenke seg at forsvarsminister Mattis står helhjertet bak Trump-ordren.

– Han vet det ikke er særlig klokt med tanke på kampen mot terror. Skal USA eliminere gruppen IS, slik Trump har sagt, greier de ikke det på egen hånd – amerikanerne er avhengig av støtte av allierte i Midtøsten-regionen, sier Melby.

Han trekker fram flere saker der Trumps politikk strider mot mange av republikanernes syn.

– Det er blitt et mønster i dette. Også byggingen av en mur mot Mexico er kontroversielt og et potensielt uromoment i partiet. Vi ser også et stort sprik i tilnærmingen til Russland, og omorganiseringen av det nasjonale sikkerhetsorganet er også kontroversiell. Trump og hans nærmeste kjører et løp som er nødt til å sette lojaliteten på prøve, sier Melby.

