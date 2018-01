- Jeg er et mentalt stabilt geni!

Verden

– Jeg har gått fra å være en VELDIG vellykket forretningsmann til topp TV-stjerne til president i USA (på mitt første forsøk). Jeg syns det kvalifiserer ikke bare til smart, men geni... og et veldig stabilt geni!

Det skriver Donald Trump i en rekke Twitter-meldinger lørdag morgen.

– Faktisk, gjennom livet, har mine to største styrker vært mental stabilitet og at jeg er er, liksom, skikkelig smart. Skurkete Hillary prøvde også å spille disse korta, og, som alle vet, gikk det åt skogen, skriver han også.

Bakgrunnen for tweetene er journalist Michael Wolffs bok «Fire and Fury», som ble hasteutgitt denne uka. Der stiller flere medarbeidere i Det hvite hus spørsmål ved nettopp Trumps psyke og intelligens, i sum hele hans evne til å styre landet. Ifølge boka er alle rundt presidenten klar over at presidenten er så syk og ustabil at han ikke egner seg som president.

Les også: Ivanka er «stokk dum»

Trump selv mener at boka er løgner og falske nyheter, og har forsøkt å stanse boka. Han mener at motstandere sår tvil om hans psykiske helse fordi de ikke klarer å bevise at han har samarbeidet med Russland om valgsvindel. Trumps advokater har prøvd å stoppe utgivelsen med henvisninger til taushetsplikt.