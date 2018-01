– Ivanka ble ansatt i Det hvite hus og det var først da folk oppdaget at hun er stokk dum

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

De første kopiene av boka om Donald Trumps første år i Det hvite hus, «Fire and Fury», er ute i butikkhyllene i USA. Allerede ved midnatt sto folk i kø.

I boken kommer det historier som ikke setter Trump eller hans stab i særlig godt lys.

Boken treffer der det gjør mest vondt for Trump, i hans selvbilde, skriver Stephen Collinson

Boka ligger også som nummer en på Amazons bestselgerliste. Mye av innholdet er allerede kjent ettersom flere medier enten har fått utdrag eller kopier av boka, som har tittelen «Fire and Fury: Inside the Trump White House», og er skrevet av journalisten Michael Wolff.

Vrøvl

Særlig har Trumps gamle strateg Steve Bannons bidrag i boken skapt sinne hos Trump.

– Vi var ikke særlig nære venner, sa Trump.

Men dette blir tilbakevist av flere i staben.

Bannon sier samtidig at Donald Trumps datter, Ivanka Trump, ikke deltok i valgkampen og at ingen derfor ante hvordan hun var som person.

– Hun ble ansatt i Det hvite hus og det var først da folk oppdaget at hun er stokk dum. Hun kan markedsføre seg selv og ser bra ut, men når det kommer til hvordan verden fungerer og hva politikk er... ingenting, sier Bannon i boken.

Boken er avfeid som vrøvl av Det hvite hus, men flere av historiene er samtidig bekreftet av de involverte. Som at Trump liker å snakke om seg selv, repeterer historiene sine hele tiden og bruker store deler av dagen til å se på TV.

«En bombe»

Utdragene som er publisert, gir et bilde av Trump som en ustabil person som er uskikket til å være president, noe alle rundt ham hevdes å være klar over. Flere amerikanske medier omtaler boka som «eksplosiv» og som «en bombe».

Meningen var at boka først skulle legges ut for salg tirsdag neste uke. Men da en av Trumps advokater sendte et brev til Wolff og forlaget Henry Holt og truet med søksmål hvis boka ikke ble stoppet, besluttet forlaget å framskynde utgivelsen til fredag.

– Full av løgner

Trump har allerede avvist boka som løgn og bedrag, og han avviser bestemt at Wolff har kunnet komme og gå i Det hvite hus i nesten et år, slik Wolff sier han har.

– Full av løgner, fordreininger og kilder som ikke finnes, skrev Trump på Twitter torsdag kveld.

Uttalelser i boka har også ført til en offentlig oppvask mellom Trump og Steve Bannon. Trumps tidligere sjefstrateg anklager i boka Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønnen Jared Kushner for å ha hatt et «upatriotisk og forrædersk» møte med en russisk advokat.

Etter at utdrag fra boka er blitt kjent har flere av Bannons økonomiske støttespillere tatt avstand fra ham. Det gjelder blant andre Rebekah Mercer, grunnleggeren av det høyreorienterte nettstedet Breitbart, der Bannon er sjef.