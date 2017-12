Israel svarer på rakettangrep med luftangrep mot Hamas-mål

Flere tusener palestinere deltok i demonstrasjoner på Vestbredden og på Gazastripen, ifølge en talskvinne for det israelske forsvaret (IDF).

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble rundt 20 palestinere såret av skudd på Gazastripen, to av dem med livstruende skader. Flere titall andre ble skadd av tåregass. På Vestbredden ble det også meldt om flere palestinere med skuddskader, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Bombet Hamas-mål

Tidligere på fredagen gjennomførte Israel luftangrep mot to Hamas-mål nord på Gazastripen som svar på at tre raketter ble skutt fra Gazastripen mot Israel. Også stridsvogner skjøt mot Gazastripen som svar på rakettangrepet, opplyser IDF fredag ettermiddag.

En talsperson for det Hamas-drevne helsedepartementet på Gazastripen sier at ingen ble drept eller såret.

Holder Hamas ansvarlig

To av de tre rakettene ble skutt ned av det israelske luftvernsystemet Iron Dome, ifølge IDF. Den tredje raketten traff ifølge den israelske avisen Haaretz en bygning i Shaar Hanegev. Heller ikke der var det meldt om sårede.

Rakettangrepet er det første siden 18. desember da en rakett slo ned i bakgården til et leilighetsbygg i Hof Ashkelon og en annen rakett falt ned over et ubebodd område.

Det er ofte ytterliggående fraksjoner som skyter rakettene mot Israel, men Israel holder Hamas ansvarlig for alle angrepene som kommer fra Gaza.

Israel angrepet med 30 raketter

Ifølge Haaretz har Hamas pågrepet flere salafister som angivelig var direkte ansvarlige for fredagens rakettangrep mot Israel, og Hamas har iverksatt tiltak for å hindre ytterligere angrep, ifølge avisen.

Samtidig har Hamas, via flere kanaler, blant dem Egypts sikkerhetstjeneste, uttalt at Hamas har ingen interesse av at konflikten med Israel eskaleres ytterligere. Men tidligere denne måneden tok Hamas-leder Ismail Haniyeh åpent til orde for en ny palestinsk intifada, som følge av at USAs president Donald Trump sa han anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.

Siden da har rundt 30 raketter blitt fyrt av fra Gazastripen mot Israel, det største antallet siden Israels siste offensiv mot Hamas sommeren 2014.

Les også: Tjenestemenn: Trump vil anerkjenne Jerusalem

Les også: Kulturoppropet mot Trumps Jerusalem

Les også: Kirkeopprop mot Trumps Jerusalem