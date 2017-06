– Islamofobien vokser

Verden

– Ut fra vitneforklaringer virker det som at gjerningsmannen var motivert av islamofobi. De siste ukene og månedene har muslimer vært utsatt for mange hendelser motivert av islamofobi, og dette er den mest voldelige hendelsen så langt, sier Harun Khan, generalsekretær for Muslimsk råd i Storbritannia i en uttalelse.

– Vi forventer at myndighetene øker sikkerheten utenfor moskeer umiddelbart, sier Khan i uttalelsen.

Han sier muslimske lokalsamfunn lenge har bedt om økt innsats for å takle en økning av hatkriminalitet.

– Nå må det handles, ikke bare for å håndtere denne hendelsen, men også den svært bekymringsverdige økningen av islamofobi, sier Khan.

Les også: Imam kan ha reddet livet til terrorist som prøvde å drepe ham

Mer sikkerhet

Alle de rammede i angrepet i Finbury Park nord i London natt til mandag var muslimer, og gjerningsmannen skal ha ropt at han ønsket å drepe alle muslimer. Mange kom nettopp fra kveldsbønn, og angrepet skjedde like utenfor Muslim Welfare House noen hundre meter fra moskeen, der gjerningsmannen med bil kjørte inn i folkemengden.

London-ordfører Sadiq Khan varsler ekstra sikkerhetsoppbud i gatene de kommende dagene for å beskytte muslimer som feirer den hellige fastemåneden ramadan, som avsluttes fredag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarte

Senest fredag var Tell Mama, en organisasjon som overvåker angrep og trakassering mot muslimer, på besøk i Muslim Welfare House for å oppfordre menigheten til å rapportere muslimhat og passe på sikkerheten under ramadan, skriver The Guardian.

Moskeen har tidligere vært utsatt for hatkriminalitet. Organisasjonen har advart en rekke menigheter nå under ramadan, ifølge direktør i Tell Mama, Iman Atta.

Fjerde

Angrepet i Finsbury Park kommer i rekken av tragedier i Storbritannia i det siste. London er fortsatt sterkt preget av storbrannen nylig, som kom like etter terrorangrepet på London Bridge. Før dette var det Manchester som ble rammet at terrorangrep, og tidligere i vår kom terrorangrepet i Westminster i London.

– Samtidig som dette ser ut til å være et angrep mot et spesifikt samfunn, er dette, i likhet med de forferdelige angrepene i Manchester, Westminster og London Bridge, også et angrep mot alle våre felles verdier rundt toleranse, frihet og respekt, sier London-ordfører Sadiq Khan.

Han nøler ikke med å kalle det terror. Statsminister Theresa May sa i går at dette angrepet er «like kvalmende» som de andre angrepene.

– Hat og ondskap av denne typen vil aldri lykkes, sa statsminister May i går.

Politiet sier angrepet bærer alle kjennetegn på et terrorangrep. Om det blir definert som et terrorangrep er det det fjerde på fire måneder i Storbritannia.

En mann er død etter angrepet, men mannen som døde hadde fått et illebefinnende rett før angrepet, og fikk allerede førstehjelp for dette. Det er derfor usikkert om dødsfallet kan knyttes til angrepet. Åtte personer er skadet.

Politiet oppfordrer til ro.

– Vi må alle stå sammen mot ekstremisme, uansett hva motivet er, sa Basu.

Les også: Etterforsker bilangrepet i Nord-London som terrorangrep

Etnisk mangfoldig

Finsbury Park er bydelen der fotball-laget Arsenal holder til, og er en etnisk mangfoldig bydel med en rekke nasjonaliteter. Moskeen i Finsbury Park var tidlig på 2000-tallet arnested for islamister og jihadister, og ble ledet av den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri, som senere er dømt til livstids fengsel for terror i USA. I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny ledelse, og al-Masris tilhengere var ikke lenger velkomne, skriver NTB.

Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.