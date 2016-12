– IS er en del av bybildet

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Krisene i Midtøsten er så hyppige at når en blusser opp, som Aleppo, glemmes gjerne en annen, som Mosul. Men i Mosul går det nå fra vondt til verre.

Mens russiske jagerfly angrep islamistiske elementer og sivile i Aleppo i Syria, er det i stedet amerikanske jagerfly som angriper i Mosul i Irak. IS, den islamske staten, har befestet sitt grep om storbyen.

Klorgass

Offensiven mot Mosul, som begynte med et brak i oktober, har nå kjørt seg noe fast, uten at noen av sidene foreløpig makter å tvinge motparten i kne. Krigen fortsetter i full styrke, og midt i kampområdet lever trolig opp til en million mennesker.

Men nå venter store nye problemer. Vinteren setter inn, og halvparten av befolkningen i Mosul er antatt å være uten vann. Vinteren forsinker også de irakiske bakkestyrkenes frammarsj i Tal Afar-området, som ligger mellom Mosul og den syriske grensen. Offensivens mål er å knuse IS militært i nordlige Irak. Planen er å isolere Mosul fra Rakkah, som er IS sin hovedstad, på den andre siden av grensen i Syria.

I forrige uke gikk irakiske styrker inn i Shurqat-området, som ligger rundt 100 kilometer sør for Mosul. Erobringen ble feiret som en stor suksess.

– De irakiske styrkene har frigjort store landområder i Shurqat fra terroristene i IS, sa Yehya Rasoul, en armetalsmann, til irakiske media.

Ifølge den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon, har mist 118.000 mennesker flyktet fra Mosul siden offensiven begynte i oktober.

Ifølge kurdiske media, som venter på østsiden av byen, har IS tatt i bruk et masseødeleggelsesvåpen, klorgass, i sine forsøk på å tvinge den irakiske hæren på retrett.

– Gudskjelov, ingen døde, men noen av våre soldater hadde pustevansker, sa en irakisk kommandant til Kurdistan24. Dette skal ha funnet sted i Tamin, i den østlige utkanten av Mosul.

– En del av bybildet

Men ifølge en irakisk forsker er virkeligheten i Mosul langt mer sammensatt enn mange utenfra skulle tro.

– Det er en ting dere i Vesten må forstå, Mosul er ikke en okkupert by. IS er en del av bybildet, de er en naturlig del av befolkningen i Mosul. Det dreier seg ikke om fremmede, sier forskeren Luay Jawad al-Khattab til Dagsavisen.

Ifølge irakeren er det lokale innbyggere i Mosul som er radikalisert, og derfor går det ikke å «jage» ekstremistene tilbake der de kom fra.

– De er i det store og hele fra Mosul, de er lokale, de er født og har vokst opp der, Og dette krever da også en annen tilnærming, sier al-Khattab, som også er tilknyttet Colombia-universitetet i New York.

Mange av IS-aktivistene i Mosul har trolig hatt en fortid som soldat i Saddam Husseins fryktede Republikanergarde. Denne styrken var blant de mest beryktede under Saddams terrorregime. Da hans regime ble veltet i 2003, mistet Republikanergarden både sin makt og sine privilegier. For mange av Saddams våpenmenn ble da islamistiske IS en organisasjon som kunne brukes til å bekjempe den nye sentralmakten i Bagdad.

Massegraver

– Mosul vil bli befridd før eller senere, det er ingen tvil om det. Men bruk bare ikke begrepet okkupert når det er lokale som holder til i egen by, sier al-Khattab.

Det var i juni 2014 at en liten styrke på ikke mer enn 200 IS-krigere greide å erobre Mosul, Iraks nest største by. Årsaken til at byen falt så lett, var at styrkene fra den sjiadominerte sentralregjeringen i Bagdad allerede var blitt så forhatt. Flertallet av muslimene i Mosul er sunnimuslimer.

Men krigen er fremdeles brutal. Siden offensiven mot IS i Mosul startet i oktober, har de irakiske regjeringsstyrkene avdekket massegrav etter massegrav. Nylig skal IS ha pakket en seksårig pike inn i sprengstoff, og bedt henne gå mot irakiske soldater i østlige Mosul.

Hvorvidt moralen fremdeles er høy blant IS inne i Mosul er uklart. I forrige uke ble et bilde offentliggjort på Twitter, som kan, hvis ekte, vitne om en krise. Bildet viste store rester av vekkbarbert skjegg på et gulv angivelig i Mosul. Det var antatt at IS-aktivistene hadde barbert vekk sine karakteristiske store skjegg for kunne forsvinne ut av byen sammen med flyktningene.

– Når IS faller i Mosul, vil nok ikke krigen være over. Da vil de skrinlegge statsbyggingsprosjektet, og heller gå under jorden for å fortsette med for eksempel selvmordsangrep, tror al-Khattib.