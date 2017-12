Iran vil ha slutt på demonstrasjoner

– Vi oppfordrer alle som mottar oppfordringer om å delta i disse ulovlige demonstrasjonene til å holde seg unna, fordi det vil bare skape trøbbel for dem selv og for andre borgere, heter det i en uttalelse fra innenriksminister Abdolrahman Rahmani Fazli, ifølge det halvoffisielle nyhetsbyrået ISNA.

Ifølge en iransk tjenestemann er 52 personer pågrepet etter demonstrasjoner i en rekke byer, der folk rettet sinnet sitt mot president Hassan Rouhani i protest mot stigende priser og høy arbeidsledighet.

USA fordømmer pågripelsene og uttaler at landet overvåker situasjonen. Washington oppfordrer alle land til «å offentlig støtte det iranske folk og deres krav til grunnleggende menneskerettigheter».

– Irans ledere har gjort det rike landet med en rik historie og kultur til en økonomisk utvannet bandittstat hvor den største eksporten er vold, blodsutgytelse og kaos, sier talskvinne for utenriksdepartementet, Heather Nauert.

– Som president Trump har sagt: De som har lidd mest under Irans ledere, er det iranske folket selv.

Irans visepresident Eshaq Jahangiri hevder de økonomiske problemene var påskuddet for demonstrasjonene, men at det lå andre motiver bak. Noen av demonstrantene ropte «Død over Rouhani».

Rouhani, som ble gjenvalgt i mai, har satt seg som mål å rydde opp i den kaotiske banksektoren, øke utenrikshandelen og få kontroll over inflasjonen. (NTB)