Innenriksminister: Demonstrasjonene i Iran er opprør mot folket

Verden

– Det er ingen løsning å løse problemer med vold og terror. Vi kan ikke og vil ikke tillate det, sa han søndag.

Det finnes lovlige måter folk kan benytte seg på for å vise sin misnøye, la han til, og sa at enhver som velger å bryte loven, kommer til å bli stilt til ansvar.

Samtidig melder iranske medier søndag at president Hassan Rouhani er ventet å uttale seg om demonstrasjonene senere søndag. Så langt har han ikke kommentert de siste tre dagene med demonstrasjoner.

Videre er det ventet at Rouhani, trolig i neste uke, kommer til å delta på et hastemøte for å diskutere sikkerhet, melder nyhetsbyrået ISNA. (NTB)