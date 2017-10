Inn i dødens by

Verden

RAMALLAH (Dagsavisen): – Da jeg kom inn i byen var det ubeskrivelig. Det var som å være med på noe historisk, noe jeg aldri vil glemme, forteller Folkvord på telefon fra Syria.

I nesten fire år var Raqqa den fryktede hovedstaden i kalifatet til Den islamske staten. Det var herfra at ekstreme islamister planla angrep mot europeiske byer. Det var her en ny islamsk storhetstid skulle starte. Men inne i byen hersket et dagligliv så brutalt at det nesten er ufattelig å fatte.

– Her ble folk halshogget, forteller den kjente Rødt-politikeren, og beskriver en åpen plass i byen, en rundkjøring, der folk jevnlig ble henrettet for de minste bruddene på IS sine fundamentalistiske lover. Men det stoppet ikke med selve halshoggingene.

– Etter henrettelsene ble hodene satt på stolper rundt her, slik at alle skulle se dem. Bare de avskårne hodene, uten kroppene. Og hodene sto der, mens folk gikk forbi i gatene, forteller en forferdet Folkvord i et eksklusivt intervju med Dagsavisen.

Farlig

Folkvord, en kjent aktivist for kurderes rettigheter, reiste tidligere denne måneden inn i nordlige Syria for å observere de lokale forsøkene på «å bygge et demokrati» i de selvkontrollerte områdene.

Han var ubevæpnet i et av verdens farligste hjørner, en region der vestlige er blitt kidnappet og drept gang på gang de siste årene.

Nordmannen var i Raqqa allerede fredag, og var en av de aller første vestlige i byen bare tre dager etter at IS ble drevet ut. Ødeleggelsene var å se overalt. Det var de syriske demokratiske styrkene (SDF) en kurdisk-dominert milits, som erobret Raqqa, mens amerikanske jagerfly bombet fra luften.

Byen var på ingen måte sikker. Både han og de andre i Raqqa var klar over at IS trolig hadde plantet bomber rundt omkring, og det var farlig å ferdes i smugene. Hvorvidt enkelte IS-folk ennå skjulte seg i et hjem her eller der, visste ingen.

– Store deler av byen er i ruiner. Men samtidig så jeg enkelte fire og fem etasjers hus som så hele ut. På avstand så jeg også flere minareter som så ut til å være uskadde, beskriver Folkvord.

I nesten fire år var Raqqa inspirasjonskilden for flere tusen muslimer i Vest-Europa. De fant veien gjennom Tyrkia til byen som en gang på åttehundretallet faktisk var en hovedstad i et kalifat. Fremmedkrigere, mange med sine familier, bodde i leilighetene i byen, gjerne under bedre kår enn byens opprinnelige innbyggere.

Ingen nordmenn

Opp til 40 nordmenn er fremdeles savnet, antatt å ha reist til Raqqa og lidd en ukjent skjebne.

– Jeg møtte ingen norske fremmedkrigere, og det var heller ingen som fortalte meg noe om noen nordmenn, sier Folkvord.

Over 500.000 mennesker er nå blitt drept i den sju år gamle borgerkrigen. På sitt største kontrollerte IS nesten halvparten av Syria og en tredjedel av Irak. I Syria har president Bashar Assad sine styrker vært ansvarlige for storparten av tapene av menneskeliv. Men IS var så visuelt og sadistisk brutale at de sjokkerte en hel verden med hva mennesker kan gjøre mot andre mennesker.

En mann i Raqqa ble henrettet ved å bli overkjørt av en dampveivals, Videoen ble lastet opp på nettet. Andre ble plassert inne i bur, og druknet i et basseng. Andre igjen ble brent levende eller ble bakbundet og så skutt av småbarn.

Etter at IS i 2015 henrettet flere amerikanere, erklærte president Barack Obama krig. Raqqa alene ble bombet 5000 ganger. Men Assad i Damaskus lenger sør ble skånet.

Dans

Inne i Raqqa fredag var Folkvord med på feiringene av frigjøringen som ble arrangert på byens sportsstadium. Folk sang og danset, noe som var ulovlig under IS. Tre dager tidligere var det ennå kamper i byen, og fangede IS-krigere ble anholdt nettopp i sportsarenaen det nå ble festet i. IS-krigernes framtid er uviss. De ble fraktet til et sted utenfor byen.

I gatene hadde mange av Raqqas kvinner fjernet de heldekkende klesplaggene som var påbudt under IS. Men veien videre vil bli hard og lang.

– En kvinne med nikab gjorde v-tegnet til meg, men de fleste gikk allerede uten nikaben. Folk smiler, men samtidig ser du at de har sorgtunge øyne. Det er vanskelig å forestille seg hva de har vært gjennom, forteller Folkvord.

Et av synene som gjorde mest inntrykk var en liten kinosal ikke langt fra rundkjøringen der folk ble halshogget.

– Innbyggerne forteller at her måtte barn se på opptak av halshogginger. De ble plassert foran skjermen, og måtte se hvordan motstanderne ble drept, forteller Folkvord. Skjermen står der ennå, selv om lokalet er blitt ødelagt i kampene.

Ruiner kan sees overalt.

– Gjenoppbyggingsarbeidet vil bli enormt. Det er det alt er avhengig av nå. Ellers blir det bare mer konflikt, tror Folkvord, og advarer mot å tro at alt er over med frigjøringen.

På stadion holdt kurdere, arabere og turkmenere taler.

– De viste vilje til å leve videre, det var rørende. Slik de ser det, er seieren i Raqqa begynnelsen på et fritt og demokratisk Syria, forteller Folkvord.

Men tyrkiske styrker lenger nord har allerede rykket inn for å sørge for at kurderne ikke blir for sterke. Og i sitt palass i Damaskus sitter Assad tryggere enn noen gang de siste sju årene.